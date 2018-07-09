Астролог западной традиции (классическая школа астрологии). В своей работе, помимо прогностики, использует такие инструменты как хорар (вопрос: «Что с моим здоровьем?») и декумбитуру (время, когда человек почувствовал себя плохо или появилась температура, лег в постель). Ведущий эксперт телевизионных программ.

Овен – требуется неприсущая им осторожность в работе с механическими и электрическими устройствами, а также за рулем автомобиля.

Телец – со вторника самочувствие улучшится, организм начнет "реагировать" на лекарства и процедуры.

Близнец – со вторника начнутся проблемы с бронхами не воспалительного характера – давление в груди, тяжело дышать, не хватает воздуха.

Рак – необходимо принять все происходящее, важное и неважное, как само собой разумеющееся, не раздражаясь. Могут проявиться многие заболевания, особенно хронические. Некоторые для того, чтобы излечиться от них. Смотрите на заболевания, как на проявление психосоматики.

Лев – всю неделю принимать успокоительное, как говориться, на всякий случай, поскольку могут быть сильные эмоциональные реакции на не значительные события и, как следствие, тахикардия, давление и спазмы сосудов.

Дева – застойные явления в кишечнике всю неделю. Принимать нужно не столько "слабительное", как "успокоительное", из-за общей нервной атмосферы в быту.

Весы – со вторника, наконец, могут заняться здоровьем, организм готов очищаться. Более того, можно "расписать" мероприятия по оздоровлению и выполнить все без срывов.

Скорпион – со вторника улучшается самочувствие, а после затмения возвращаются силы и энергия. Показана диета для печени.

Стрелец – как и многие другие знаки, со вторника чувствует себя гораздо лучше. Очень нужна диета.

Козерог – важно спокойно пережить затмение, не создавая дополнительных сложностей нервной системе. Могут быть не характерные боли в суставах или растяжения. Со вторника улучшится водный обмен и общее состояние.

Водолей – состояние "на нервах" сохраняется. Велика вероятность травматизма и в дороге, и с инструментами. Позаботьтесь об успокоительном.

Рыбы – самочувствие хорошее, главное не поддаваться общей раздражительности. Желательно "сесть" диету на этой неделе, т.к. со следующего понедельника побеспокоят почки.