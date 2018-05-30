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Гарящіе тури: 1000 способів врізати дуба в літаку

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Ну шо, у всіх вже заплановані путєшествія?

Сьогодні ми розкажемо, які ужаси готують для нас коварні самольоти.

- Декомпресійна хвороба.

Стан, коли від перепаду тисків у крові формуються газові бульбашки. Проявлятись це може різноманітно - від зуду до смерті.

Який це має стосунок до відпустки?

Уявімо, що на курорті ви нирнули з аквалангом (зона високого тиску), а наступного дня полетіли додому (зона низького тиску). Отут і відбувається перепад тисків. Тому між нирянням і авіаперельотом, в залежності від обставин, повинно пройти 18-72 години.

Детальніше про часові інтервали тут.

- Гарячі напої. Вода, з якої роблять чай і каву на борту, заливається у баки в аеропорту. Цікаво, що при бактеріологічному дослідженні з цієї води висіваються сотні культур, серед яких є і умовно патогенні.

При чому вони бувають стійкими до дезінфекції, бо утворюють біоплівки.

З цього напрошується наступне питання: а отой "акліматизаційний" понос в перші дні точно не пов'язаний з бактеріями, які ми п'ємо при перельоті?

Непоганою ідеєю буде віддати перевагу протягом польоту тільки бутильованим напоям.

- Бактерії на сєдушках

Згідно дослідження Університету Алабами полірезистентний золотистий стафілокок живе 168 годин у карманчику на спинці сидіння (не витягайте полистати той грьобаний буклет!), а кишкова паличка живе 96 годин на підлокотниках (вологі серветки вам в помощь).

Цікаво, що розкладні столики в літаку у 8 разів брудніші, ніж кнопка зливу в сортірі.

- Заразні пасажири.

Якшо хтось заніс на борт вірусняк, то сидіння біля проходу збільшує ризик підхопити хворь в 11 разів. (так шо "біля окошка" - наше всьо).

- Тромбоз глибоких вен.

Може виникати при перельотах більше 4-6 годин у 6-10% пасажирів.

Основні причини: зневоднення, низький атмосферний тиск, тривала нерухомість.

Загроза в основному стосується пасажирів з факторами ризику:

- попередній тромбоз

- надмірна вага

- новоутворення

- старший вік

- прийом оральних контрацептивів

- вагітність

- сидіння біля вікна (там де ми ховаємось від заразних пасажирів).

Як уникнути? Більше пити (не стісняємось просить стюардесу), періодично бродити в проході, робити вправи для гомілок.

Кохрейн стверджує, що для людей в групі ризику корисними будуть компресійні панчохи.

Всьо. Ми вас залякали, як могли.

Однак: як би там не було, авіаперельоти - найбезпечніший спосіб подорожувати. А найбезпечніші місця в літаку - ближче до хвоста.

P.S. В принципі, за відсутності факторів ризику, вірогідність тромбозу дуже низька. Але автор, начитавшись у свій час етіх ваших пабмєдов, перед 14-годинним перельотом, в туалеті аеропорту обколовся низькомолекулярним гепарином. І вижив.

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