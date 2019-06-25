Мастер-тренер по фитнесу, автор обучающих программ по направлениям "Фитнес" и "Фейсфитнес"

Есть такие упражнения, которые прямо созданы для женщин и способны творить чудеса.

Например, упражнение заимствованное из йоги- "поза плуга". Вместе с "планкой" я возвела бы его в программу минимум, обязательными для выполнения каждым человеком ежедневно! Особенно женщинами! Особенно если есть гинекологические проблемы, нарушение осанки или пищеварении, сложность в зачатии.

Осанка и позвоночник: в этой позе достигается максимальное вытяжение позвоночника, особенно в грудном отделе и области шеи, что просто незаменимо для решения проблем с осанкой, а значит и для сохранения молодости лица.

Здоровье и тонкая талия: регулярное выполнение стимулирует деятельность органов брюшной полости, особенно печень, почки, поджелудочную железу, избавляет от запоров, активизирует сжигание жировых отложений на животе.

Активно стимулируется кровообращение в области таза, уменьшаются боли во время "критических дней", устраняются нарушения менструального цикла, повышает шансы зачатия.

Начинать следует также как и "планку" с 30 секунд. Доводить до 4 минут. Я обожаю эту позу, а особенно те ощущения, которые в теле после выхода из неё.

Но! Есть противопоказания: высокое давление, некоторые глазные заболевания, серьёзные заболевания позвоночника, грыжи, протрузии, критические дни. Поэтому, если сомневаетесь, то сначала спросите у врача!

Как выполнять:

Лежа на полу, протягиваем руки вдоль туловища и на выдохе медленно поднимаем ноги до уровня 90 градусов, используя для этого силу брюшного пресса и рук.

Теперь, плавно скругляя нижний отдел поясницы, на очередном выдохе заводим прямые ноги назад за голову, пока не достигнут пальцы пола.

Вес тела распределен на плечи и лопатки, а не на шею. Туловище находится в вертикальном положении.

Чтобы выйти из позы, на выдохе медленно, позвонок за позвонком, выкладываем спину обратно на пол, поднимая все еще прямые ноги, потом сгибаем.

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