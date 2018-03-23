Электронная сигарета привела к отравлению в украинской школе

В Ивано-Франковске 12-летняя школьница попала в больницу из-за отравления жидкостью в электронной сигарете.

Как сообщает местный портал "Місто", ребенок отравился после того, как жидкость для сигареты пролили в классе.

Выяснилось, что принесли в школу электронную сигарету и заправку к ней мальчишки. Пытаясь заправить сигарету во время перемены, они пролили содержимое картриджа на парту.

Позже пять их одноклассниц почувствовали недомогание – тошноту и головную боль. Четырем девочкам оказала помощь местная медсестра, а чтобы привести в чувство пятую, пришлось вызвать неотложку.

Девочку госпитализировали. Медики предполагают, что причиной отравления ребенка стало масло, которым заправляют электронные сигареты.

В полиции после проверки отметили, что изъятая жидкость имеет резкий специфический запах, и сейчас проводится ее анализ.

Мальчик, который принес в школу гаджет, объяснил, что купил электронную сигарету на рынке, а жидкость к ней получил в подарок.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, в чем опасность электронных сигарет.