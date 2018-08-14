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CityВидео

Экс-прокурора, пойманного на пьяном ДТП, назначили замглавы Института рака

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Бывший прокурор из Винницкой области Анатолий Головко, который попадался на пьяном масштабном ДТП, получил должность заместителя директора Национального института рака Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Более того, одиозного экс-правоохранителя назначили в ведомстве главным антикоррупционером, пишет представитель Центра противодействия коррупции Александра Устинова на своей странице в Facebook.

Также она опубликовала видео с доказательством того, как Головко протаранил несколько чужих машин, троллейбус и рекламные щиты, после чего скрылся от полиции. В момент задержания нетрезвый мужчина солгал, что за рулем во время аварии был не он.

Анатолий Головко

Скриншот видео

"Справа — приказ о назначении этого прокурора не просто заместителем директора Института рака, но и главным по борьбе с коррупцией в учреждении. Спасибо директору Института рака Елене Колесник за такой удачный подбор персонала в клинику. Коррупция теперь там точно преодолена", — возмутилась Устинова.

Приказ о назначении Головко

Facebook Александры Устиновой

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Отказалась лечить АТОшника: скандальный онколог уволена

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа стало известно, что врач Национального института рака Анна Губарева, которая отказалась лечить ветерана АТО из Кропивницкого Виталия Драгана, после громкого увольнения была восстановлена на работе и даже получила повышение. Так, ее назначили секретарем Комиссии по вопросам этики, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний. Однако после большого резонанса, которую новость вызвала в обществе, сепаратистку снова уволили.

Место
УкраинаКиев
Объект
Национальный институт рака
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Buglov Alexandr
Buglov Alexandr
На тотальную мерзость и тупость,аморальность просто нет комментариев.
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
дак он исчо и дохтур оказываитца..иш ты ж млятнихай.!
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