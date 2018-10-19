Дезинфекция телефона: какие болезни переносит и как защититься

В среду, 17 октября, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала информацию о необходимости дезинфекции мобильных телефонов. По ее словам, на них регулярно собираются бактерии, которые могут угрожать жизни человека.

Именно поэтому OBOZREVATEL разобрался, какие опасные микробы обитают на гаджетах и как правильно от них уберечься.

Лидирующая десятка

Еще в 2015 году в Университете Суррея прошел эксперимент под началом доктора Саймона Парка, который преподает бактериологию. Он поместил телефоны студентов в чашку Петри и спустя 3 дня выявил на них золотистый стафилококк и другие опасные бактерии.

Эксперимент показал, что в среднем телефон в 18 раз грязнее ручки слива в мужском туалете. Кстати, женские гаджеты оказались гораздо грязнее мужских. Возможно, причиной тому повышенная кислотность женской кожи.

Среди тысяч микробов, которые живут на поверхности телефонов, есть как абсолютно безобидные, так и потенциально опасные. Знание врага в лицо может уберечь от последствий. Потому мы собрали информацию о 10 самых популярных и опасных микроорганизмах, которые облюбовали ваши гаджеты.

Синегнойная палочка

Обычно она обитает в воде и почве, но также найти ее можно и в медицинских учреждениях. Главная опасность этой бактерии – ее высокая резистентность к антибиотикам.

Кроме того, она является возбудителем: гнойного менингита, абсцессов головного мозга, бронхита, пневмонии, поражения органов ЖКТ, цистита, уретрита, нарушения зрения, а также поражения сосудов и суставных тканей. Наиболее тяжелым проявлением инфекции считается сепсис (заражение крови).

Коринебактерии

Эта бактерия является возбудителем опасной инфекции – дифтерии. Учитывая то, что теперь она может жить на поверхности вашего гаджета – это еще один повод сделать прививку. Напоминаем, что вакцинация от дифтерии должна повторятся через каждые 10 лет. Источниками инфицирования выступают люди. Бациллой Лёффлера можно заразиться от больного дифтерией или здорового носителя бактерии.

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Клостридии

Эти бактерии входят в состав нормальной микрофлоры кишечника. Но порой их можно найти и в женских половых путях, а также ротовой полости. Большинство из них не являются возбудителями каких либо заболеваний, но случаются исключения.

К примеру бактерия Clostridium botulinum - может стать причиной ботулизма, а Clostridium tetani – столбняка. Есть правда среди них и возбудители менее опасных заболеваний. К примеру Clostridium perfringens может вызвать диарею, колит и пищевую токсикоинфекцию.

Плесень

Была обнаружена на 10% телефонов. Восприимчивость к плесени у каждого человека разная, а потому и возможность заражение, и тяжесть протекания болезней будут отличатся. В группе риска: дети, пожилые и люди с ослабленной иммунной системой на фоне болезней. Обычно эти грибы поражают дыхательную систему, вызывают сухой кашель, синусит, высыпания на коже и даже расстройство желудка.

Именно потому, необходимо особо тщательно следить за гаджетами, которыми пользуются дети.

Стрептококк

Наиболее популярными являются стрептококки группы А и В. Бактерия группы А может долго присутствовать в полости рта человека - это нормально. Такие микроорганизмы могут вызывать развитие ангины при определенных условиях: снижение иммунитета, вирусная инфекция, переохлаждение, травма и прочие. В таком случае, во время ангины берется мазок на наличие стрептококков и, если их выявляют – назначается курс антибиотиков. Осложнения возможны лишь, если своевременно и правильно не лечить ангину.

Стрептококки группы В также могут долго жить в кишечнике половины населения планеты и не вызывать никаких болезней. Правда, попадая из области заднего прохода во влагалище, эта бактерия способна вызвать вагинит. Кроме того, женщина путем полового контакта вполне способна инфицировать мужчину, у которого будет развиваться инфекция мочеиспускательного канала.

Тем не менее, это очень опасная инфекция для ребенка, который может перенять стрептококки от матери. Новорожденному это угрожает пневмонией, менингитом и даже сепсисом. Если у беременной женщины находят стрептококк агалактия – ей выписывают курс антибактериальных препаратов.

Золотистый стафилококк

Примерно 30% населения являются постоянными носителями этой инфекции, а теперь к людям добавились еще и гаджеты. Эта бактерия опасна тем, что вызывает большой спектр заболеваний начиная от ЛОР-болезней и заканчивая абсцессом, менингитом, пневмонией, эндокардитом и даже сепсисом. В 2009 году, исследователи обнаружили, что на 52% гаджетах медицинского персонала процветает золотистый стафилококк. Сегодня он считается одной из четырех наиболее частых причин госпитальных инфекций. Кроме того, этот вид бактерий имеет множество штаммов резистентных к антибиотикам.

Кишечная палочка

В основном, непатогенная бактерия, которая живет в кишечнике человека и не возбуждает заболеваний. Но существуют разновидности, которые часто становятся причиной острой кишечной инфекции, поражающей желудок и тонкую кишку. Они попадают в наш организм из-за немытых рук, продуктов питания, а также из-за контакта с различными предметами, в том числе телефонами.

Но не стоит раньше времени впадать в панику, ведь гаджеты можно дезинфицировать. К примеру, вот это фото сделано в операционной на мобильный телефон, который заблаговременно был тщательно обработан спиртом. Надо сказать, что гаджету это никак не навредило. Правда медицинский персонал говорит, что протирать гаджет популярным Стериллиумом не стоит, ведь от этого мутнеет экран.

В прошлом году, был случай, когда врачи из провинции Чжэцзян разрешили пациенте играть в игры на телефоне во время операции. Правда, гаджет также прошел стерилизацию, да и операция длилась всего 18 минут.

В Украине же есть хирурги, которые позволяют своим ассистентам снимать операции на телефон или планшет. К примеру, никаких опасностей в этом не видит известный пластический хирург Эдгар Каминский, который часто делится видео с операцинной в социальной сети Instagram.

Чем можно протирать телефон?

- медицинским спиртом;

- медицинскими спиртовыми салфетками;

- спиртосодержащими антибактериальными средствами;

- дезинфицирующими очищающими салфетками предназначенными специально для гаджетов.

Лучше всего использовать специальные средства для электроники. Не стоит протирать экраны смартфонов жидкостями для мытья стекол и других поверхностей.

Как часто нужно дезинфицировать смартфон?

Проводить такие манипуляции необходимо один раз в день. Но, если ходите в уборную вместе с гаджетом, то после каждого посещения, кроме мытья рук, не забывайте простерилизовать и телефон.