Девушка скончалась во время пластики груди: опубликован жуткий разговор врача с мужем

32-летняя пациентка московской клиники умерла во время пластики груди. Как известно, трагедия произошла 15 апреля. На днях в сети появилась запись разговора супруга погибшей с врачом-кардиологом, проводившим реанимацию.

Екатерина Киселева скончалась во время проведения пластической операции в частной московской клинике прямо на операционном столе, передает Life.ru. Согласно предварительной версии, пациентка клиники умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности еще до приезда скорой.

По факту происшествия заведено уголовное дело.

После трагического происшествия в сеть попала запись телефонного разговора мужа Алены с врачом-кардиологом, проводившим операцию.

"Вы шутите, это же дурацкая операция, которую делают тысячам. Такого не бывает. Скажите, что это дурацкая шутка", - повторял Антон Ильин, супруг Екатерины, плачущей врачу.

Кардиолог убеждала его, что это не розыгрыш, и что врачи сделали все возможное, чтобы спасти женщину.

Но на протяжение всего 5-минутного душераздирающего разговора мужчина просил сказать ему, что это неправда.

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