День медика: шесть украинских врачей, которые изменили мировую медицину

День медицинского работника в Украине в 2018 году приходится на воскресенье, 17 июня. Этот праздник врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, санитаров и всех профессионалов, работа которых связана с медициной.

День медика – это прекрасный повод выразить уважение к труду людей, которые спасают тысячи жизней. Эта работа требует не только усердия, но и смелости взять на себя ответственность за чужую жизнь, пишет "24".

В Украине всегда было много талантливых врачей, которые прославили Украину во всем мире.

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Даниил Самойлович

Даниил Самойлович (1744 - 1805) основал эпидемиологию. В конце 18 века он руководил борьбой против эпидемии чумы в Москве, Кременчуге, Кропивницкому, Одессе и в Крыму. Он первым в мире установил, как передается чума, опровергнув мнение о заражении болезнью через воздух.

Как теперь известно, заражение происходит при непосредственном контакте с больным или зараженными предметами. Также Самойлович предложил различные методы дезинфекции вещей больных чумой, одним из первых в Европе практиковал вскрытие умерших от чумы и предпринял первую попытку выявить возбудителя чумы.

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Даниил Заболотный

Известный украинский микробиолог и эпидемиолог. Более 10 лет он боролся с холерой в Шотландии, Португалии и Российской империи, исследовал чуму в странах Азии (в частности, в Индии и Китае). Он также доказал, что грызуны являются источником инфекции чумы в природе, и описал роль блох как переносчиков возбудителя заболевания от больных грызунов к людям.

Также ученый доказал реальность пероральной иммунизации людей против холеры (возможность иммунизации при введении микроба через рот). Опубликовал более 200 работ, посвященных изучению чумы, холеры и сифилиса. Заболотный организовал первую в мире кафедру эпидемиологии в Одесском медицинском институте, а затем основал в Киеве Институт микробиологии и эпидемиологии.

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Владимир Филатов

Известный офтальмолог Владимир Филатов (1875-1956) лично провел несколько тысяч операций, написал около 460 работ и монографий. Он основал Институт глазных болезней и тканевой терапии АМН Украины.

Первым его открытием стал метод пластики на круглом стебле. Филатов впервые в мире использовал роговицу глаза мертвого человека во время операции. Применение донорского глаза положило начало широкому внедрению пересадки роговицы и принесло врачу огромную популярность. Наибольшим же его достижением стала разработка нового метода лечения - тканевой терапии.

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Александр Богомолец

Украинский ученый Александр Богомолец (1881-1946) - автор многочисленных работ по эндокринологии, нарушения обмена веществ, иммунитета, аллергии, рака и старения организма. Он организовал первую в СССР противомалярийную лабораторию и написал первый в мире учебник по патологической физиологии.

Богомолец изобрел иммунную цитотоксическую антиретикулярной сыворотку, известную во всем мире как стимулятор функций соединительной ткани - ускоряет заживление ран и активизирует иммунную систему человека. "Сыворотка Богомольца" применялась для лечения инфекционных болезней и переломов.

Также ученый принял участие в создании первого в мире Института гематологии и переливания крови, где Богомолец разработал уникальную методику консервации донорской крови, используется до сих пор, почти не претерпев изменений.

Он также установил универсальный донорский характер 1 группы крови и обосновал возможность продолжительности жизни до 100 и более лет.

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Александр Палладин

Александр Палладин (1885-1972) основал Украинскую школу биохимиков и первым начал систематическое изучение биохимии нервной системы, заложив основу функциональной биохимии головного мозга.

Первым в СССР он начал биохимические исследования витаминов, в частности, синтезировал водорастворимый аналог витамина К - викасол, который использовали при авитаминозе и заболеваниях, связанных с кровотечением.

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Николай Амосов

Известный врач, автор новаторских методик в кардиологии Николай Амосов (1913-2002) первым в СССР сделал протез митрального клапана сердца. Написал более 400 научных работ, некоторые из них были переизданы в США, Японии, Германии и Болгарии.

Он создал первую в Украине кафедру грудной хирургии, основал Киевский институт сердечно-сосудистой хирургии, заложил основы школы биологической и медицинской кибернетики.

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