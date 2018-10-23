Очевидно, что это медицина основанная на доказательствах. Понятие появилось относительно недавно. В 70-х годах прошлого века появилась потребность в критическом отношении к диагностике и лечению, применяемому врачами. Лечению, основанному на личном опыте и опыте старших коллег, перестали доверять.

В основе доказательной медицины лежит проверка эффективности и безопасности профилактики, диагностики и лечения определенного заболевания в клинических исследованиях.

Выделяют уровни доказательности и классы рекомендаций. Уровни доказательности обозначаются буквами — А, В и С.

Самый высокий уровень А присваивается виду медицинского вмешательства, если данные, свидетельствующие в его пользу, получены в ходе нескольких крупных рандомизированных исследований. Обычно, такие исследования проводят двойным слепым методом. Это когда ни врач ни пациент не знает, принимает ли пациент новый препарат или рекомендуемый препарат для лечения данного заболевания. Исследований с использованием плацебо становится меньше в связи со спорной этической оценкой данных исследований.

Классификация классов рекомендаций основана на степени согласия специалистов по части пользы и эффективности метода лечения. Класс I предполагает достоверные доказательства на основании исследований и единогласие экспертов в том, что метод лечения — надлежащий. Когда мнения экспертов относительно пользы или эффективности процедуры или вида лечения расходятся, это уровень рекомендаций II.

Принятием решения о степени доказательности занимаются специальные экспертные органы: Всемирная организация здравоохранения, Кокрановское сотрудничество (The Cochrane Collaboration), Общество критической медицины (Society for Critical Care Medicine), British Medical Journal и многие другие.

Эти же организации создают гайдлайны — руководства для врачей. Такие медицинские рекомендации основываются на самых надёжных научных доказательствах, и чем сильнее доказательства, тем более качественным будет гайдлайн для практикующих врачей.

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