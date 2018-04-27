Чем болел Сталин и как лечился: интересные факты

Фигура Иосифа Сталина до сих пор вызывает многочисленные дискуссии, и однозначно отрицательного или положительного отношения к нему нет.

Но несмотря на его политическую жизнь и ожесточенные споры вокруг нее, Сталин все-таки был обычным человеком, который, как все, болел и лечился.

Сталин был "многообразным" пациентом, пишет Лента.ру в интервью с доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН Владимиром Невежиным. В частности, у него подозревали паранойю, диагностировали ревматизм, делали множество операций и постоянно лечили от ангины.

Паранойя – диагноз под сомнением

В советское время тема заболеваний Сталина была закрытой, потому недоступными были и соответствующие документы. Отсюда и распространились многочисленные слухи.

В частности говорили, что Иосиф Джугашвили (настоящая фамилия лидера СССР) страдал паранойей. Якобы болезнь ему диагностировал известный психиатр Бехтерев.

Наличием у революционера психических заболеваний (шизофрении или паранойи) многие объясняли некоторые его поступки, например, политические репрессии 1930-х годов.

Однако никаких подтверждающих документов на этот счет нет. При этом паранойя — это очень тяжелая болезнь, при которой невозможно длительное время управлять государством.

Иосиф Сталин Лента.ру

Операции и болезни

Еще до прихода Джугашвили к власти, он перенес несколько заболеваний. Так, в 1921 году ему удалили аппендикс. Также ему была проведена резекция желудка (удаление его части для улучшения пищеварения). Тогда состояние Сталина было критическим и существовала реальная угроза его жизни, поэтому в течение двух недель после операции он пролежал в больнице.

Также был в истории болезни лидера СССР имелся возвратный тиф. А в 1915 году Сталин во время пребывания в заполярной Туруханской ссылке заработал суставной ревматизм. Болезнь сопровождалась болями в левом предплечье.

В детстве на Сталина наехала конная повозка. В результате полученных травм он всю жизнь страдал сухорукостью.

Кроме всего перечисленного, регулярно его донимали ангины. Говорят, что Джугашвили мог заболеть даже на курорте, просто выпив холодной воды. Еще он часто жаловался на головокружение и временное ослабление памяти при сильном утомлении, мучился от проблем с легкими и радикулита.

Как лечился Сталин?

Несмотря на свою суровость, Сталин лелеял свои болезни и любил отдыхать. В частности, вождь положительно оценивал итоги своего лечения на черноморском побережье (в Сочи, Мацесте и Гаграх).

В частности, на курортах он проходил курсы послеоперационной реабилитации и лечение. При этом, Ленин очень внимательно следил за состоянием здоровья, позволял уходить в продолжительные отпуска и выражал возмущение, если Джугашвили беспокоили на отдыхе или во время лечения.

К слову, отпуск Сталина мог продолжаться от месяца до четырех, и любил он его проводить в кругу семьи, коллег и друзей.

Но продолжительный отдых он отбросил с 1937 по 1945 годы. Как известно, за годы Великой Отечественной войны, когда Сталин сосредоточил в своих руках всю партийную и государственную власть, его здоровье сильно пошатнулось от перенапряжения и постоянных стрессов. И согласно медицинским документам, в феврале 1944 года вождь сильно болел.

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