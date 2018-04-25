"Был нервный срыв": отец полчаса душил 7-летнюю дочь

56-летний торговец антиквариатом из Лондона Роберт Питерс задушил 7-летнюю дочь, чтобы она не узнала о его банкротстве.

Он дождался, когда уйдет его жена, поднялся в комнату к дочурке Софии, разбудил ее и около получаса душил поясом от халата, сообщает Life. А после сам позвонил в полицию и во всем сознался.

"Мой ребенок наверху, в своей спальне. Я убил его", - сказал он в сообщении.

Малышку нашли в кровати в позе эмбриона. У нее еще прощупывался пульс, и ее срочно доставили в реанимацию. Но как ни старались медики, спасти ребёнка не удалось — София умерла на следующий день.

Life

После ареста горе-отец сказал, что у него был нервный срыв, и он уже неоднократно хотел покончить с собой.

Также выяснились и шокирующие детали: чтобы "избавить от разочарований", он собирался убить всю семью. Роберт предполагал, что вскоре обанкротится, потеряет дом за $1,4 млн, а детей заберут соцслужбы.

Но в суде стало известно, что никаких долгов и кредитов у антиквара нет. А за несколько месяцев до трагических событий он делал запросы в Интернете вроде "серийные убийцы", "обращение с детоубийцами в тюрьме" и "преднамеренное убийство".

Роберт по-прежнему настаивает, что совершил убийство непредумышленно. По его словам он страдал депрессией и слышал голоса.

При этом у психиатров другая точка зрения. Они утверждают, что просто депрессии недостаточно, чтобы убийство можно было считать непредумышленным.

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