Мало який лікар втримається, щоб не засадити наточену іглу в м'який gluteus (студенти шо зря на подушках тренувались?)

На планеті Земля 50% ліків призначаються неправильно. На тій же планеті 50% пацієнтів приймають ліки невірно (що в сумі дає дуже оптимістичний результат). А одна з ключових проблем - це надмірне захоплення уколами.

Особливо страждають низькорозвинені країни.

Наприклад Камбоджа

6 ін'єкцій на людину в рік. З них щеплення - 10%.

Половина пацієнтів впевнена, що уколи сильніші за таблетки.

Мотивація медиків у 40% випадків - бажання пацієнта.

Ну ми ж не такі дикі, правда?

2002 рік, Східна Європа (європейський регіон С) 11,3 ін'єкцій на людину в рік. Це найбільший показник у світі, з двократним відривом від найближчих конкурентів.

Причини любові до уколів - різноманітні. Найчастіше лікарі призначають уколи, бо думають, що пацієнти більше схильні до такого лікування, хоча ті згодні на альтернативи.

Таким чином, коли ми уявляємо ту саму "класичну бабульку, яка просить прокапаться", ми екстраполюємо цей досвід і на інших наших пацієнтів, штучно збільшуючи потребу в ін'єкціях. В Китаї, наприклад, впевненість у цілющості уколів частково пов'язаний з образом "магічної голки" (акупунктура).

Крім того, доступність пероральних ліків у комерційних аптеках, перетворила лікарів на "джерело ін'єкцій", яку роль вони і змушені відігравати. Тому в Піднебесній зниження частоти уколів є одним з пріоритетів медичної реформи В Ірані 42% призначень - ін'єкції. При чому робляться вони частіше лікарями чоловіками і не в стаціонарах.

Само собою, фінансова вигода від уколів для лікарів більша, ніж від таблеток.

Як з цим боротись?

Цікавий урок нам може дати навіть далека Танзанія: слідування стандартам лікування (да-да, ті самі праклятиє пратаколи) пов'язане з меншою кількістю призначених уколів.

А ось аналіз 800 тисяч пацієнтів. Старші жінки із сіл, які часто звертаються до лікаря частіше отримують непотрібні уколи. Чим більша доступність лікарень і чим більше доводиться платити із власної кишені - тим менше ін'єкцій роблять пацієнтам. Практично в усіх публікаціях уколи частіше призначають лікарі загальної практики.

Давайте перевіримо, а чи завжди ін'єкції кращі за теблетки?

Кохрейн: пієлонефрит у дітей

Таблетовані антибіотики так само ефективні, як ін'єкційні.

Якщо вже почали колоти, то 2-4 днів достатньо, потім можна продовжувати таблетки.

Британське торакальне товариство: пневмонія у дітей

Таблетовані антибіотики так само ефективні, як ін'єкційні. (крім пацієнтів з дуже тяжкою пневмонією).

Антибіотики у дітей з ускладненим апендицитом після виписки.

Ін'єкційні (порівняно з таблетованими) антибіотики частіше пов'язані з поганими результатами лікування.

Таблетований вітамін В12 так само ефективний, як і уколи.

Пероральний прийом вітаміну D дає кращі результати, ніж уколи.

Ось непогана оглядова стаття від Американської Академії сімейної медицини по різним препаратам

Висновок - впевненість, що внутрішньом'язеві уколи дієвіші за таблетки не підтверджується фактами.

Ось державна австралійська програма по ранньому переходу (2-3) дні від ін'єкційних антибіотиків на таблетовані.

Ефективність та сама. Ускладнень менше. Одна лікарня заощаджує в рік 100 тис баксів.

Щоб не переводити пікселі, даємо ссилочку на презентацію із сайту ВООЗ по цій темі.

Загальні висновки редакції з прочитаного:

- КУПА наших пацієнтів отримують уколи, коли могли б обійтися таблетками.

- Внутрішньом'язеве введення рідко коли має переваги, порівняно з пероральним. Але болюче і дорожче у 3-5 разів.

- Внутрішньовенно препарати треба застосовувати у дуже тяжких пацієнтів, коли на кону виживання, або коли пацієнт не може засвоїти пероральні форми.

- Лікування має бути не тільки ефективним, а і гуманним, особливо у дітей. На дворі давно не 19 століття.

P.S.

Корисний гайд про те, як переходити з ін'єкційних форм на пероральні.

P.P.S.

Ін'єкції більше отримують пацієнти

- старшого віку

- в сільській місцевості

- при меншій кількості лікарняних ліжок в місцевості