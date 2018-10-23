МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
CityВидео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Блоги - Дайджест

Ольга Белоконь
Ольга Белоконь
Акушер-гинеколог, врач-блогерВсе статьи автора

Большинство отдельных " профессорских" мнений не выдержит критики

1.4т

Мы живем в век информации и научно-технического прогресса и я обожаю наше время.

Мы создали устройство размером с горошину, имплантировали его в кору головного мозга и вуаля, человек в обход спинного мозга двигает своими конечностями одной силой мысли.

В 2014 году ученые создали искусственные нейроны и успешно пересадили их в мозг мышам, появились новые горизонты лечения болезни Паркинсона, Альцгеймера и многих других.

Во всю набирает обороты роботизированная хирургия - врач-хирург делает операции, сидя в соседней комнате и управляя роботом.

Сегодня 99% людей могут быть полностью излечены от хронического гепатита С.

Новости
Гинекологи залечивают здоровых женщин, даже если проблемы у мужчин

Рокфеллер прожил 101 год, пережив 5-7 раз (данные разнятся) пересадку сердца.

Продолжительность жизни человека все время растет, благодаря науке, технике и медицине. Трансплантации органов, перспективы лечения онкологических заболеваний, открытия в области астрофизики, освоение космоса, а техника какая нас окружает, от всего этого у меня дух захватывает и я не устану повторять, что обожаю наше время.

Медицина - это наука и очень серьезная. Благодаря физике, математике, инженерии, биологии и другим наукам, она развивается очень быстро стремительно.

Это тысячи исследований, фактов, которые критикуют, проверяют, складывают воедино и утверждают, вынося официальные рекомендации. Эти рекомендации создаются тысячами ученых "голов", это очень сложный и наукоёмкий процесс.

Это стоит огромных денег и не каждая страна может себе это позволить. Благо сегодня есть интернет, который дает возможность врачу из Киева, Якутска, Омска, Херсона или Астаны получить доступ к международным официальным рекомендациям, владея только лишь английским языком. Не все умеют этим пользоваться, но возможности такие есть. Спасибо нашему времени.

Новости
Комбинированные оральные контрацептивы: когда их не стоит принимать

Когда-то существовали отдельные "профессорские" мнения. Они и сейчас существуют, но абсолютное множество из них никогда не переживет всестороннюю критику и проверку, потому что они ошибочны, или не эффективны, или даже опасны (риски от вмешательства (диагностического или лечебного) перевешивают любую пользу).

Он и будут разрушены уже на начальном этапе и никогда не станут официальными рекомендациями, не будут приняты на уровне государства или какой-то другой крупной медицинской организации. Это мнения, каких множество, и не более того.

Поэтому если вы примкнули к какой-то школе, натуропату, или врачу, который лечит "секретными" схемами, известными только ему, возможно, вы сильно рискуете своим здоровьем, ведь лечение может быть неэффективным или даже опасным.

Я за эффективное и безопасное лечение, за медицинское вмешательство там, где это действительно нужно и "невмешательство", где не нужно, я за медицину, как науку, вы со мной?

Читайте на OBOZREVATEL, о неэффективных препаратах для беременных.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Ольга БелоконьОльга Белоконь
Объекты
медициназдоровьеврачи
Источник
Источник:Ольга Белоконь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины