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/ Блоги - Фитнес

Анастасия Копрова
Анастасия Копрова
Фитнес-тренер, реабилитолог Все статьи автора

Плоский живот после родов: что нужно делать

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Самая частая история моих подопечных: роды были несколько лет назад, а иногда и несколько десятков лет назад, а диастаз есть сейчас. И вроде пресс качает и в планке стоит, а живот все еще далёк от идеала.

Если после родов есть диастаз, то иметь плоский живот не получится. Диастаз способствует уменьшению тонуса мышц и, как следствие, живот висит.

Плоский живот после родов: что нужно делать

Иллюстрация

Качание пресса не помогает сделать живот плоским и убрать лишние сантиметры с талии. Но если вы хотите красивый, женственный живот, отсутсвие диастаза и опущения внутренних органов, то вот вам три основные шага к идеальной талии:

  1. Кардио нагрузка.

  2. Питание.

  3. Специальные упражнения на глубокие мышцы живота, которые держат наши внутренние органы.

Плоский живот после родов: что нужно делать

Иллюстрация

Диастаз – сильное и длительное напряжение мышц живота приводит к повышению внутрибрюшного давления. Слабость белой линии приводит к тому, что мышцы, под влиянием созданного ими же повышенного внутрибрюшного давления, начинают расходиться в стороны.

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Автор
Анастасия Копрова Анастасия Копрова
Тема
женское здоровье
Теги
беременность роды Упражнения
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