Я как-то писала, что пилатес можно не всем. Дак, вот я не ошиблась. Просто из-за большого количества упражнений на поперечную мышцу живота пилатес создаёт сильный приток крови к органам малого таза и внутрибрюшное давление. А в некоторых случаях это может навредить.

Я не рекомендую пилатес беременным. Во всех упражнениях нужно сильно втягивать живот в себя. Во-первых, как это будет делать беременная женщина, не понятно. Во-вторых, большинство упражнений лёжа на спине. Беременным лежать на спине после 19-20 недели не рекомендуется. Это может привести к ухудшению кровообращения нижних конечностей и варикозу. Вам не станет плохо, вы не навредите ребёнку, только после родов начнут отекать ноги, а через год появится сосудистая сетка. Итог: в 40 будет стыдно ходить без плотных колготок, будет сильно видны вены. И я не пугаю! Я предупреждаю. Классно, если вы пролетели мимо и вам повезло! Кому-то может повезти меньше. В-третьих, сильное напряжение мышц живота и тазового дна может вызвать тонус матки, кровотечение, угрозу выкидыша или сам выкидыш. И это уже реальный случай из жизни. Моя хорошая знакомая уехала с тренировки пилатес с выкидышом. Она убрала все тренировки кроме пилатеса и йоги. Считала, что это самое безопасное...

Ещё я не рекомендую заниматься пилатесом тем, у кого большие опухоли органов малого таза. Большие кисты и миомы могут начать расти. Кровь начинает хорошо циркулировать, а это питательная среда. К тому же сильное напряжение мышц живота может в таком случае открыть маточное кровотечение. И это тоже история про случай из жизни, которая буквально случилась у меня вчера. Обязательно расскажу в подробностях в следущий постах. И более того расскажу какие упражнения можно и нужно и каким образом.

Иллюстрация

Я немного сгустила краски. Конечно есть прекрасные упражнения, которые я даю беременным и девушкам с особенностями по гинекологии. Но это уже не совсем pilatese, скорее я назвала бы это лфк-латос. Я хочу этой статьей научить вас слушать ощущения своего тела, а не вестись на новомодные веяния.

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