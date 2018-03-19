"Акт каннибализма": россиянка ужаснула историей из Литвы

Неприятные истории за границей случались со многими, но далеко не каждому приходилось после "приключений" посещать психотерапевта.

Так, не повезло россиянке Нике Кошар, которая, ни о чем не подозревая, возвращалась домой из Перу с пересадкой в Вильнюсе. Там с ней и случилась жуткая история, которую она не побоялась донести в массы.

"У трапа меня ждали двое в штатском и около пяти таможенников. Взяли мой паспорт, переглянулись и сказали, мол, это она, - пишет девушка. Отвели в сторону, сказали, что надо кое-что выяснить. Спросили про какого-то человека, мол, летит ли он со мной. Я никого такого не знаю, так им и ответила. Забрали мой чемодан и повели на досмотр. Искали наркотики".

Перерывали вещи, смотрели, щупали - наркотики так и не нашли. Но и после этого девушку не отпустили. Следующим этапом досмотра "с пристрастием" была клиника.

"Привезли, померили давление – оказалось, 145 на 90. Обычно у меня давление 90 на 60. Сказала об этом медсестре, а та только процедила: "Жить будешь", - делится Ника.

Дальше все было как в фильме ужасов. Сканирование рентгеном (смотрели, все что можно), не давали пить и два часа не отпускали в туалет, грубая эндоскопия со связанными руками и криками, чтобы прекратила рвать, обещание провести еще более грубый "осмотр" прямой кишки и влагалища, а под завязку – полное сканирование МРТ.

"Естественно, никаких наркотиков не нашли. Но после всех издевок и надругательств полицейские только сказали: "Извините за доставленные неудобства. Приезжайте к нам еще", - добавила девушка.

"По возвращению домой у меня долго была истерика – несколько дней. И продолжается, как только меня спросят о литовских врачах. Сейчас я хочу одного – чтобы каждого, кто принимал участие в этом "досмотре", лишили врачебной лицензии. Потому что это не врачи. Я искала глазами сочувствия и поддержки. Но ни от одного человека в белом халате в главной больнице скорой помощи Вильнюса я ее не получила", - говорит Ника.

Чтобы справиться со всем пережитым ужасом, девушке пришлось обратиться к психотерапевту.

Врач рекомендует ей как следует разозлиться, чтобы дать выход всем тем эмоциям и чувствам, которые она испытала и испытывает. "А я не могу, пока только флешбеки, воспоминания и слезы", - добавила путешественница.

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