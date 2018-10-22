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Анна Юркевич
Анна Юркевич
Гастроэнтеролог, психотерапевт Все статьи автора

5 способов "затроллить" пациента

1.4т

Вот ситуации на приёме у врача, после которых вы должны подумать: а туда ли я пошёл?!

1.Вас отправляют в какую-то конкретную аптеку купить какое-то чудо средство (бад, травяной сбор и т.д);

2.Прямо на приёме вам предлагают купить что-то уникальное, что есть только у этого врача;

3.Предлагают какую-то мега эффективную методику диагностики (гемосканирование, хиромантия и т.д);

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4.Предлагают почистить печень, почки, сосуды и т.д

5.Вас отговаривают от профилактических прививок.

А теперь, вы можете ознакомится со списком фраз, которые помогут вывести из себя врача после суточного дежурства! Все это, конечно, шуточки, но, как говорится, в каждой шутке...

Итак:

1."Я только спросить" или "мне только анализы узнать" - тут даже объяснять нечего! Одним вопросом это никогда не заканчивается!

2."Девушка, подскажите... " - не знаете, как зовут, обратитесь: доктор.

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3."Мне нужен рецепт, больничный, капельница" и т.д... - врач должен решить, что нужно. для этого он занимается самообразованием всю свою жизнь! Любители "пракапацца" заслуживают отдельного поста!

4."Доктор, вы - моя последняя надежда" - чаще всего, эта фраза означает, что пациент уже обошел всех профессоров, провел все возможные обследования, и у него ничего не нашли и, скорее всего, мы имеем дело с психосоматикой, в которую многие катастрофически отказываются верить!

5."Примите, у вас же все равно никого нет!" - бывает так, что врач приходит раньше на работу, чтобы доделать то, что не успел позавчера или остается после работы, с этой же целью. Помимо общения с пациентом у него еще куча бумажной работы.

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Анна Юркевич Анна Юркевич
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Источник:Анна Юркевич
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