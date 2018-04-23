300 раз подумай: стоит ли работать с Киевским витаминным заводом

Хорошему репу долго искать работу не приходится – крупные надежные компании забирают его, как говорится, с руками и ногам.

К "крупным и надежным" себя причисляет и "Киевский витаминный завод", в описании к вакансиям обещая своим потенциальным сотрудникам почти золотые горы.

"МедОбоз" решил узнать, так ли это, и отправился за ответами "в народ" - читать проверенные форумы. Мягко говоря, отзывы "бывалых" не утешительные.

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Ставят в достоинства то, что у других в порядке вещей

Компания, описывая свои преимущества перед другими, говорит о многих привлекательных вещах. У новичков "зеленых" совсем это может и вызовет восторг, но у опытного медпреда - только приступ смеха.

Так, их медстраховки вообще никого не "цепляют" - другие фармы уж давным-давно страхуют своих сотрудников. Белые зарплаты – вау! Только они значительно ниже, чем у конкурентов.

И 13-я з/п конечно, тоже здорово, но конкуренты каждый месяц платят репам бонусы, которые составляют 50% от зарплаты, так что КВЗ-шная 13-я уже не впечатляет.

Часть ЗП таки в конвертах

Другие сотрудники рассказывают, что часть ЗП на "Киевском витаминном заводе" таки дают в конвертах. Кроме того, на эту "серую" часть многих попросту "кидают" - никто ведь не сможет пожаловаться…

Кроме того, сетуют и на отсутствие обучения персонала, и плохую стратегию продвижения…

Делают из соискателей дураков

Соискатель может потерять интерес к работе на Киевском витамином заводе (да и к любой работе вообще) только придя на собеседовании.

Как пишет на форуме один из "потерпевших", собеседования проходят в стиле "я докажу тебе, что ты дурак" и отправляют домой, униженными и удрученными. Вопросы, которые задают на собеседовании, имеют только одну цель - завалить потенциального сотрудника и доказать отсутствие у него квалификации. При чем так, что они сами начинают в это верить.

Разводят соискателей на бесплатный труд

Другим соискателям могут не сказать, что они плохи во всем. Вместо этого убедят, что все прекрасно, и они подходят на вакансию, только прежде им нужно пройти последнее испытание, выполнив определенную работу.

Один из "разведенных" рассказал, что так его попросили составить бизнес-план, дав на это всего 3-4 дня (вместо необходимых хотя бы 30 дней). И после того, как тот справился с ним и подал соответствующий документ, естественно, больше ни слова не услышал о дальнейшем сотрудничестве или хотя бы денежной компенсации за проделанную работу.

Сокращают без предупреждения

Работая в КВЗ нужно быть готовым еще к одному "сюрпризу" - о том, что вы там больше не нужны, вам могут сказать еще до начала рабочего дня по телефону.

Просто, позвонить и сказать: "Не выходи, сокращение".

Нереальные планы

Не сладко придется и репам, которые остаются. Как пишут на форумах, на "Киевском витаминном заводе" пересматривают план каждые три месяца, поэтому выполнить его нереально, то есть, и получить заслуженные бонусы тоже.

А при том, что качество препаратов оставляет желать лучшего, то планы даже до пересмотра выполняются с "натягом".

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