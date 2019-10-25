Болезнь пришла, а сыворотки нет: чем грозит украинцам новая вспышка дифтерии

В Украину пришла дифтерия. Случаи заболевания обнаружены в Закарпатской области. Сразу 15 студентов-иностранцев Ужгородского университета заболел дифтерией. В тоже время в стране очень мало сыворотки от этой болезни, ее МОЗ не закупал в последнее время. А это единственное средство, способное побороть опасную болезнь. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Главное:

В Ужгороде дифтерией заболел сразу 15 студентов-иностранцев.

В Киеве родители опасаются, что в одной из школ также может быть случай заражения

В Украине не закупили сыворотку от дифтерии

Студенты не были привиты?

В Ужгороде дифтерией заболели сразу 15 студентов-иностранцев Ужгородского университета из Индии. Как рассказал главный врач областной клинической больницы Закарпатья Михаил Поляк, врачи не знают, были ли они привиты, поскольку медицинских карточек о прививках у них нет.

Закарпатская областная инфекционная больница

В области это первый случай заболевания дифтерией за последние 10 лет. "Мы проверили 44 студентов, из них 15 человек оказались инфицированы. Сейчас принято решение дообследовать всех иностранцев вуза. Также МОЗ разрешил нам сделать прививки всем студентам", - говорит Поляк.

Главный врач предполагает, что дифтерию в Украину студенты все-таки привезли из Индии, где были на каникулах два месяца назад. "Болезнь протекает по-разному. Бывает субклиничная форма, которая не дает симптомов. Человек ничего не чувствует, или немного кашляет, чихает. Поэтому эту инфекцию очень сложно выявить, нужно делать специальные посевы. Вот так они жили, общались, а болезнь передавалась", - говорит Поляк.

Ребенка проверяют, класс – на карантине

В столице, в одной из школ на Позняках в Дарницком районе возможно тоже обнаружен случай дифтерии. Как рассказали родители школьников 3 класса, в среду в класс привели ребенка с температурой. "Мальчик плохо себя чувствовал. Хотя учительница и просит оставлять дома больных детей, но есть родители, которые к этому не прислушиваются. Ребенку становилось все хуже, и учительница отвела его к медсестре. Она у нас пожилая и опытная медик, и как только ребенок открыл рот, она сразу сказала, что у него дифтерия", – рассказала одна из мам.

В Киеве проверяют школьника на дифтерию 24 канал

Причем, как выяснилось, ребенок был не привит. Мама мальчик активно выступает против прививок и очень возмущалась, когда обещали не пускать в учебные заведения детей без прививок. Сейчас ребенок в больнице, ему проводят анализы, чтобы уточнить ситуацию. А в классе объявлен карантин.

Правда глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан говорит, что официально подтвержденных случаев дифтерии в столице пока нет. "Подозрения на дифтерию фиксируют чуть ли не каждый день, но лабораторно это не подтверждается", – говорит Рубан.

Позже стало известно, что дифтерия у ребенка подтвердилась. Правда, сыворотку ему не вводили, обошлись антибиотиками. Это первый случай дифтерии в Киеве.

Не хватает сыворотки

Всего же с начала 2019 года в Украине выявлено два случая дифтерии в Луганской и Хмельницкой областях. В прошлом году – десять.

Однако в Украине не хватает сыворотки от заболевания – это единственный способ лечения. В начале лета, по словам врача-инфекциониста Сергея Крамарева, закончился срок у 900 доз сывороток, и их пришлось списать. По гуманитарной помощи мы получили около 200 доз. Если начнется эпидемия, то такого количества явно не хватит.

Например, в Закарпатской области уже сейчас почти нет сыворотки, и врачи вынуждены просить ее у коллег в других областях. "У нас было всего 8 доз, которых хватило на четырех больных. Остальных мы лечим антибиотиками. Их состояние удовлетворительное. МОЗ издал распоряжение, по которому другие области должны передать нам сыворотку, но на это нужно время", - говорит Михаил Поляк.

В Украине всего около 200 доз сыворотки от дифтерии, полученные по гуманитарной помощи

Инфекция может распространиться

Семейный врач Владислав Ващенко говорит, что инфекция с Закарпатья может легко распространиться и на всю Украину.

"Это возможно, поскольку бактерия легко передается воздушно-капельным путем. Она может сохраняться в воздухе до 15 дней. А при попадании в организм инкубационный период длится от 3 до 10 дней. И в это время человек уже может передавать инфекцию. Человек думает, что просто плохо себя чувствует, горло болит, а потом начинается отдышка, доходит до расстройства сердечно-сосудистой системы", – рассказывает Ващенко.

В зоне риска те, кто не делал прививку, или делал ее нерегулярно. Поэтому сейчас стоит поторопиться и пройти вакцинацию, поскольку эта болезнь опасна осложнениями.

Ващенко советует, при малейших недомоганиях обращаться к врачу. Симптомами дифтерии могут быть боль в горле, интоксикация, высокая температура, лихорадка, слабость, становится больно глотать.

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