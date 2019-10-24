Дифтерия добралась до Киева: назван район с опасной инфекцией

В лицее №303 Киева на Позняках у 9-летнего мальчика обнаружили дифтерию, вспышка которой зафиксирована в Украине в последние дни.

Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Киева. Данные поступили в среду, 23 октября.

По информации администрации учебного заведения, было принято решение введении карантинных мероприятий в классе, где учится ребенок. Городская санитарная служба подтвердила диагноз.

Дифтерия добралась до Киева: назван район

Детали сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения. Как выяснилось, ребенок, у которого диагностировали дифтерию, не был привит из-за отказа родителей.

Его госпитализировали. "Диагноз "дифтерия" установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки показаний нет", – сказано в сообщении.

Больной имел контакт с 45 людьми, из них 36 детей, осмотр которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы пообещали организовать дезинфекцию.

Дифтерия – это острая бактериальная инфекция, поражающая слизистые оболочки горла и зева, характеризуется тяжелыми осложнениями. Сначала у больного выражена острая интоксикация, температура повышается до 38°-40°С, возникает слабость, головная боль, кожные покровы бледнеют, появляется сонливость. Воспаляются и краснеют слизистые оболочки зева и гортани, возникает боль в горле, першение, усложнено глотание, появляется кашель, голос становится осиплым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ужгороде с признаками дифтерии к врачам обратились 15 студентов.

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