Диетологи определили безвредную дозу шоколада

Половину плитки темного шоколада можно ежедневно съедать без вреда для здоровья, но делать это лучше в первой половине дня.

К такому выводу пришли эксперты. По их словам, содержание какао при этом должно быть не менее 50%, передает РИА "Новости".

Диетологи уточнили, что с точки зрения калорийности молочный и темный шоколад примерно равны.

Шоколад Иллюстрация

Эксперты сходятся во мнении, что темный шоколад для здоровья человека лучше из-за полезных компонентов. Противопоказаниями для употребления шоколада, по мнению врачей, являются заболевания поджелудочной железы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, как поправить свое настроение или даже выйти из стресса с помощью шоколада.

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