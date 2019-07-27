Диетолог назвала причины "ночного жора"

Люди часто едят "на ночь", ведь игнорируют ужин, заменяют его фруктами и сладким, меняют режим питания или пропускают приемы еды перед тренировкой. Также это может свидетельствовать об обострении язвенной болезни или гастрита.

Об этом написала диетолог, коуч по правильному питанию Виктория Кляус на своей странице в Instagram. По ее словам, стандартное время ужина – за 3-4 часа до наступления ночного сна, а последний прием пищи – за два часа.

Она отметила, что причиной того, что люди едят "на ночь", может быть игнорирование ужина. Многие, решив худеть, пропускают его, а перед сном голод все же начинает нарастать и переходит в срыв, добавила диетолог. Еще один повод – отказ от еды в течение дня.

Ночной жор Наша Психология

"Пропуск еды перед тренировкой – частое явление, когда "до нее не успела, а после – уже было поздно", но вот перед сном голод таки догнал", – прокомментировала Кляус.

По ее словам, из-за замены ужина фруктами и сладостями через некоторое время тоже хочется есть. Причиной "ночного жора" может стать и резкая смена режима питания, добавила диетолог.

"Обострение язвенной болезни или гастрита: ночной голод частый симптом, но не единственный. Недосып – если предыдущей ночью вы спали менее 4-х часов, то голод будет держатся целый день и ночь", – отметила она.

Также, по словам Кляус, ночью люди могут "заедать" плохие эмоции.

Как сообщал OBOZREVATEL, коуч по правильному питанию Виктория Кляуз дала несколько рекомендаций по приему пищи, которые помогут похудеть.

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