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/ Диета и фитнес

Диетолог назвала причины есть авокадо каждый день

1.1т
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Авокадо является уникальным питательным фруктом, который позволяет улучшить здоровье и похудеть.

Известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram перечислила свойства питательной растительной пищи, доказывающие, что ее нужно употреблять каждый день.

"Плоды авокадо богаты кремнием (в 100 г – 213% от суточной нормы), бором (143%), никелем (140%). А эти элементы влияют на состояние костей, суставов, сосудов, кожи, волос, принимают участие в обмене жиров, углеводов и гормонов. Особенно важно уделять внимание этим элементам женщинам во время климакса. В авокадо высокое содержание калия и магния", – перечислила Фус.

Авокадо

Авокадо

Grow Food

По ее словам, в авокадо содержится много витамина Е (13% суточной нормы в 100 г), естественного антиоксиданта, который защищает организм от преждевременного старения.

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"Несмотря на то, что в половине мякоти одного плода содержится 9 г углеводов, примерно 7 из них – это клетчатка, которая составляет примерно 20% от суточной нормы. Всего 0,5 г от общего количества углеводов делятся на крахмал и 0,5-0,7 г на простые сахара. Из-за такого состава его гликемический индекс очень низкий – 10", – добавила она.

Фус также подчеркнула, что в 100 г авокадо содержится 1,5 суточных дозы фитостеринов, которые уменьшают концентрацию холестерина, способствуют выработке коллагена, сохраняя молодость кожи.

"Существенное количество жиров и пищевых волокон в авокадо хорошо насыщает, если сочетать его с овощами. Этот фрукт полезно включать в питание во время поста. Благодаря богатому минеральному, жирокислотному и витаминному составу, холестеринонормализующему действию, авокадо является очень полезным для здоровья фруктом", – резюмировала Фус.

Авокадо-уникальный представитель растительной пищи. Он официально занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый питательный фрукт🥑 ⠀ Плоды авокадо богаты кремнием ( в 100 г - 213% от суточной нормы), бором (соответственно - 143%), никелем (140%). А эти элементы влияют на состояние костей, суставов, сосудов, кожи, волос, принимают участие в обмене жиров, углеводов и гормонов☝️ ⠀ Особенно важно уделять внимание этим элементам женщинам во время климаксе. В авокадо высокое содержание калия и магния❗️ ⠀ Авокад богат витамином Е (13% суточной нормы в 100 г), естественного антиоксиданта, который защищает организм от преждевременного старения😊 ⠀ Не смотря на то, что в половине мякоти одного плода содержится 9 г углеводов, примерно 7 из них-это клетчатка, которая составляет примерно 20% от суточной нормы👌 ⠀ Всего 0.5 г от общего количества углеводов выражают на крахмал и 0.5-0.7 г на простые сахара. Из-за такого состава его гликемический индекс очень низкий - 10. ⠀ В 100 г авокадо содержится 1.5 суточных дозы фитостеринов, которые уменьшают концентрацию холестерина в человеческом организме, способствуют выработке коллагена, сохраняя молодость кожи☺️ ⠀ Существенное количество жиров и пищевых волокон в авокадо хорошо насыщает, если сочетать его с овощами🥗 ⠀ Этот фрукт полезно включать в питание во время поста. Благодаря богатому минеральному, жирокислотному и витаминному составу, холестеринонормализующему действию авокадо является очень полезным для здоровья фруктом😉 ⠀ Поэтому в наших рационах, есть такой полезный и легкий салат с авокадо и фенхелем. Он не только утолит голод, а также насытит организм микроэлементами, которых так часто не хватает организму в холодный период. Заказывайте пробный день питания и начинайте здоровую жизнь с Пропорцией @proportsiia!

Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, другой диетолог рассказала, что для тех, кто сбрасывает лишний вес, нельзя злоупотреблять авокадо, поскольку фрукт содержит большое количество калорий.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Темы
Здоровье Исследование ученых
Тег
исследование
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