Диетолог назвала новую опасность чая и кофе

Чай и кофе, так же как и молочные продукты, замедляют усвоение железа в организме.
Об этом на странице в Instagram сообщила диетолог Светлана Скосарь. Она отметила, что железо в организме человека хотя и содержится в небольшом количестве (около 4-5 граммов), но выполняет очень важные функции.
Железо участвует в:
иммунобиологических процессах;
способствует активной работоспособности мышц при физических нагрузках;
помогает защищать организм от болезнетворных микроорганизмов;
является компонентом многих белковых и ферментных систем организма.
Иллюстрация
pexels.com
"Если в организме человека не хватает железа, то он испытывает постоянный упадок сил, головокружение, сонливость, раздражительность и ухудшение памяти", — написала врач, добавив, что о дефиците этого элемента в организме свидетельствуют также и другие признаки:
кожа становится бледной и сухой;
волосы теряют блеск, становятся тусклыми и слабыми;
ногти становятся ломкими;
в уголках губ возникают незаживающие язвы;
частые простудные заболевания.
"Железо в хорошо усвояемой форме для организма содержится в таких продуктах, как мясо, рыба, яйца, морепродукты. Для его полноценного усвоения употреблять эти продукты желательно с растительной пищей, богатой витаминами", — подытожила диетолог.
Сегодня хочу написать о железе в связи с частям обнаружением железодефицита у пациентов. . ❤️мне за работу:) . . Железо в организме человека хотя и содержится в небольшом количестве — около 4-5 граммов, но выполняет очень важные функции. Железо участвует в 1️⃣ иммунобиологических процессах, 2️⃣ способствует активной работоспособности мышц при физических нагрузках, 3️⃣ помогает защищать организм от болезнетворных микроорганизмов и 4️⃣ является компонентом многих белковых и ферментных систем организма. Если в организме человека не хватает железа, то он испытывает ❗️постоянный упадок сил, головокружение, сонливость, раздражительность и ухудшение памяти.❗️ О дефиците железа в организме свидетельствуют следующие признаки: - кожа становится бледной и сухой; - волосы теряют блеск, становятся тусклыми и слабыми; - ногти становятся ломкими; - в уголках губ возникают незаживающие язвы; - частые простудные заболевания. Железо в хорошо усвояемой форме для организма содержится в таких продуктах, как: мясо, рыба, яйца, морепродукты. Для его полноценного усвоения употреблять эти продукты желательно с растительной пищей, богатой витаминами. Чай и кофе замедляют усвоение железа, а также молочные продукты уменьшают всасывание железа. Знаете свой уровень гемоглобина? Сталкивались с дефицитом железа? Если да, то как компенсировали? #drsvetlana_питание #диетология #диетолог #врачдиетолог #доктордиетолог #диетологонлайн #диетолог_онлайн #диетологмосква #диетологодесса #диетологкиев #похудение #здоровоепитание #здоровье #здоровыйобразжизни #консультациядиетолога
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