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/Новости здоровья

Диетолог назвала новую опасность чая и кофе

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Чай и кофе, так же как и молочные продукты, замедляют усвоение железа в организме.

Об этом на странице в Instagram сообщила диетолог Светлана Скосарь. Она отметила, что железо в организме человека хотя и содержится в небольшом количестве (около 4-5 граммов), но выполняет очень важные функции.

Железо участвует в:

  • иммунобиологических процессах;

  • способствует активной работоспособности мышц при физических нагрузках;

  • помогает защищать организм от болезнетворных микроорганизмов;

  • является компонентом многих белковых и ферментных систем организма.

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Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

"Если в организме человека не хватает железа, то он испытывает постоянный упадок сил, головокружение, сонливость, раздражительность и ухудшение памяти", — написала врач, добавив, что о дефиците этого элемента в организме свидетельствуют также и другие признаки:

  • кожа становится бледной и сухой;

  • волосы теряют блеск, становятся тусклыми и слабыми;

  • ногти становятся ломкими;

  • в уголках губ возникают незаживающие язвы;

  • частые простудные заболевания.

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"Железо в хорошо усвояемой форме для организма содержится в таких продуктах, как мясо, рыба, яйца, морепродукты. Для его полноценного усвоения употреблять эти продукты желательно с растительной пищей, богатой витаминами", — подытожила диетолог.

Сегодня хочу написать о железе в связи с частям обнаружением железодефицита у пациентов. . ❤️мне за работу:) . . Железо в организме человека хотя и содержится в небольшом количестве — около 4-5 граммов, но выполняет очень важные функции. Железо участвует в 1️⃣ иммунобиологических процессах, 2️⃣ способствует активной работоспособности мышц при физических нагрузках, 3️⃣ помогает защищать организм от болезнетворных микроорганизмов и 4️⃣ является компонентом многих белковых и ферментных систем организма. Если в организме человека не хватает железа, то он испытывает ❗️постоянный упадок сил, головокружение, сонливость, раздражительность и ухудшение памяти.❗️ О дефиците железа в организме свидетельствуют следующие признаки: - кожа становится бледной и сухой; - волосы теряют блеск, становятся тусклыми и слабыми; - ногти становятся ломкими; - в уголках губ возникают незаживающие язвы; - частые простудные заболевания. Железо в хорошо усвояемой форме для организма содержится в таких продуктах, как: мясо, рыба, яйца, морепродукты. Для его полноценного усвоения употреблять эти продукты желательно с растительной пищей, богатой витаминами. Чай и кофе замедляют усвоение железа, а также молочные продукты уменьшают всасывание железа. Знаете свой уровень гемоглобина? Сталкивались с дефицитом железа? Если да, то как компенсировали? #drsvetlana_питание #диетология #диетолог #врачдиетолог #доктордиетолог #диетологонлайн #диетолог_онлайн #диетологмосква #диетологодесса #диетологкиев #похудение #здоровоепитание #здоровье #здоровыйобразжизни #консультациядиетолога

Публикация от ВРАЧ ДИЕТОЛОГ СВЕТЛАНА СКОСАРЬ (@dr.svetlana_skosar)

Как писал OBOZREVATEL, эксперт в сфере товароведения Елена Сидоренко рассказала об опасном составе популярного кофе в стиках.

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Темы
ЗдоровьеПитание
Теги
кофедиета
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