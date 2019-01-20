Диетолог назвала новую опасность чая и кофе

Чай и кофе, так же как и молочные продукты, замедляют усвоение железа в организме.

Об этом на странице в Instagram сообщила диетолог Светлана Скосарь. Она отметила, что железо в организме человека хотя и содержится в небольшом количестве (около 4-5 граммов), но выполняет очень важные функции.

Железо участвует в:

иммунобиологических процессах;

способствует активной работоспособности мышц при физических нагрузках;

помогает защищать организм от болезнетворных микроорганизмов;

является компонентом многих белковых и ферментных систем организма.

Иллюстрация pexels.com

"Если в организме человека не хватает железа, то он испытывает постоянный упадок сил, головокружение, сонливость, раздражительность и ухудшение памяти", — написала врач, добавив, что о дефиците этого элемента в организме свидетельствуют также и другие признаки:

кожа становится бледной и сухой;

волосы теряют блеск, становятся тусклыми и слабыми;

ногти становятся ломкими;

в уголках губ возникают незаживающие язвы;

частые простудные заболевания.

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"Железо в хорошо усвояемой форме для организма содержится в таких продуктах, как мясо, рыба, яйца, морепродукты. Для его полноценного усвоения употреблять эти продукты желательно с растительной пищей, богатой витаминами", — подытожила диетолог.

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