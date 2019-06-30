"Зрада!" Супрун развенчала мифы о малине, чернике и лимонах

Малина, черника и лимон — плоды, которые не являются столь полезными для здоровья, как это принято считать.

Такое мнение выразила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, пока нет доказательств, что черника улучшает зрение и пищеварение.

Ульяна Супрун 5 канал

"Немного зрады. Черника не улучшает зрение и пищеварение. Действительно, в чернике высокое содержание антоцианов — фиолетовых соединений, обладающих антиоксидантным и противовоспалительным действием. А таннины имеют противомикробные свойства. Однако, пока нет доказательств, полученных в тщательно спланированных экспериментах и ​​на людях, что черника может улучшить зрение, хотя определенные свидетельства есть", — написала она, ссылаясь на WebMD.

Черника pixabay.com

Также Ульяна Супрун развеяла мифы о целебных свойствах малины, которая понижает температуру.

"И еще зрада. Малина не сбивает температуру. Действительно, в малине есть ацетилсалициловая кислота, и она блокирует работу фермента циклооксигеназы. Нет работы фермента — нет и про-воспалительных соединений простагландинов, а значит воспаление, отека и боли. Но в 100 граммах малины лишь 1 мг ацетилсалициловой кислоты, в то время как в таблетке более 300. Флавоноиды малины могут иметь незначительное противовирусное действие", — сообщила и.о. министра здравоохранения, ссылаясь на Oureverydaylife.

Малина pixabay.com

Кроме того, Супрун заявила, что в 100 граммах клубники столько же витамина С, как целом лимоне. А в черной смородине — вдвое больше и развеяла миф о лимоне как источнике витамина С.

По словам \Супрун, этот миф о пользе лимонов происходит с тех времен, когда их начали брать на корабли для предотвращения цинги.

Лимон pixabay.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун назвала опасность сладких напитков. По ее словам, их употребление может привести к сердечно-сосудистым болезням, ожирению или диабету.

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