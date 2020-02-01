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/ Здоровое питание

Питание в феврале: Клопотенко назвал полезные и недорогие продукты

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Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко посоветовал в конце зимы и начале весны включать в рацион побольше полезных сезонных продуктов: айву, топинамбур, хурму, авокадо и пастернак.

Все эти овощи и фрукты в феврале-марте легко купить в магазинах, к тому же цена на них невысокая, рассказал шеф-повар в эфире ObozTV.

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"Можно есть пастернак с грушей и с помидором. Супер! Хотя зимой лучше помидоры не ешьте, ешьте хурму. Идентичные вещи. Например, хурму с огурцом и пастернаком. Звучит странно, но это мой совет. Используйте не то, что привыкли", – призвал Клопотенко.

По его словам, непривычные продукты могут быть вполне доступными.

"Топинамбур сейчас стоит 12 гривен. Он иногда дешевле картошки! Почему бы топинамбур не натереть на терку или порезать кусочками? И просто его есть. Он хрустящий, ароматный и прекрасный. Да, в нем много крахмала. Я и не говорю, что это суперполезно. Но немножко топинамбура, немножко того, немножко другого… Вот это и есть здоровое питание. Когда ты уделяешь внимание еде", – подчеркнул эксперт.

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Также Клопотенко порекомендовал айву и признался, что сам регулярно включает этот фрукт в свое меню.

"Я ел айву раз 10 за месяц. Айва как яблоко: ее можно запекать, резать, с картошкой", – отметил он.

"Авокадо, если недорогое, можно купить. В нем много жиров, супер. Рыбу. Немножко мяса. Вот и все", – добавил кулинар.

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На вопрос, дорого ли питаться здоровой пищей, Клопотенко отшутился: "Если ты богатый – то дорого".

"К примеру, я не называл батат. Батат – это 100 гривен. Я называю те продукты, которые дешевые. Топинамбур, пастернак. Авокадо – от 20 до 50 гривен. Я ничего не говорил о каких-то ананасах, экзотических папайях, фейхоа, лемонграссе… Я назвал только то, что каждый человек может пойти и купить", – пояснил он.

Салат с хурмой, авокадо, гранатом и миндалем

Салат с хурмой, авокадо, гранатом и миндалем

foodandwine.com

Ранее OBOZREVATEL писал, что диетолог Екатерина Толстикова порекомендовала в холодное время года "делать ставку" на полезные жиры – по ее словам, они не только хорошо утоляют голод, но и помогают избежать депрессии из-за нехватки солнца и витамина D.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Питание Кулинарные советы Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Евгений Клопотенко
Теги
продукты питание еда
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