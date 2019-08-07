Жир на животе оказался смертельно опасен

Избыток висцерального (внутреннего) жира в организме провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний и диабет второго типа.
К такому выводу пришли ученые из Университета Суррея, сообщает Medicalxpress. Скопление брюшного жира опасно тем, что отложения окружают жизненно важные органы.
Это может провоцировать появление жира в печени, сердце, поджелудочной железе и мышцах. В то же время избыток висцерального жира отрицательно влияет на обмен веществ. Именно из-за этого повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
"Высокая распространенность сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, связанных с ожирением, в значительной степени обусловлена накоплением висцерального жира", – отметил профессор Брюс Гриффин.
Жир на животе
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Супрун предупредила об опасности жира "на боках" и животе.
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