Главная Новости
Мова Язык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровое питание

Женщина похудела на 40 кг от обиды: фото до и после

466 Читать материал на украинском

47-летняя Пола Дениэр из британского города Уэлс рассказала об успешной борьбе с избыточным весом, она сбросила около 40 килограммов .

Британка располнела после операции на колене, из-за которой мало двигалась и много ела, пишет Daily Mail.

"Я попала в порочный круг: сначала переедала, потом ненавидела себя за обжорство и снова ела, чтобы успокоить свою ненависть к себе и низкую самооценку", — вспоминает женщина.

В августе 2017 года ее мать умерла. К тому времени Дениэр весила 120 килограммов и с трудом влезала в платья 52 размера.

Пола Дениэр

Пола Дениэр

Daily Mail

Пола Дениэр

Пола Дениэр

Daily Mail

Пола Дениэр

Пола Дениэр

Daily Mail

Пола Дениэр

Пола Дениэр

Daily Mail

На похоронах ее крестная сказала: "Ты не задумывалась, что если бы немного похудела, то выглядела бы не хуже собственной дочери?"

Обидное замечание задело Дениэр. "Моя крестная никогда не отличалась дипломатичностью, так что для нее в этом не было ничего особенного, но на похоронах я от нее такого не ждала", —отметила она.

Новости
"Не могу похудеть!" Диетолог раскрыла главные причины

Через пару месяцев после похорон Дениэр решила сесть на диету, которая помогла ее подруге. "Было непросто, но я как-то справилась, — вспоминает она. — Я считала все, что мешает худеть, вызовом себе. Ни торты на день рождения, ни свадьбы, ни летние отпуска не смогли сбить меня с пути похудения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала три простых шага, как похудеть и сохранить результаты.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости