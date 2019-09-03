Женщина похудела на 40 кг от обиды: фото до и после

47-летняя Пола Дениэр из британского города Уэлс рассказала об успешной борьбе с избыточным весом, она сбросила около 40 килограммов .

Британка располнела после операции на колене, из-за которой мало двигалась и много ела, пишет Daily Mail.

"Я попала в порочный круг: сначала переедала, потом ненавидела себя за обжорство и снова ела, чтобы успокоить свою ненависть к себе и низкую самооценку", — вспоминает женщина.

В августе 2017 года ее мать умерла. К тому времени Дениэр весила 120 килограммов и с трудом влезала в платья 52 размера.

Пола Дениэр Daily Mail

Пола Дениэр Daily Mail

Пола Дениэр Daily Mail

Пола Дениэр Daily Mail

На похоронах ее крестная сказала: "Ты не задумывалась, что если бы немного похудела, то выглядела бы не хуже собственной дочери?"

Обидное замечание задело Дениэр. "Моя крестная никогда не отличалась дипломатичностью, так что для нее в этом не было ничего особенного, но на похоронах я от нее такого не ждала", —отметила она.

Через пару месяцев после похорон Дениэр решила сесть на диету, которая помогла ее подруге. "Было непросто, но я как-то справилась, — вспоминает она. — Я считала все, что мешает худеть, вызовом себе. Ни торты на день рождения, ни свадьбы, ни летние отпуска не смогли сбить меня с пути похудения".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала три простых шага, как похудеть и сохранить результаты.

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