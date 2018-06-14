Сколько свободного места в вашей морозилке? А на полках у вас есть место сохранить частичку каждого летне-осеннего сезона?
Заморозка
Идеальна для тех, кто не фанат солений.
Вам понадобятся:
контейнеры
пакеты с замком, можно с вакуумной функцией
Помойте продукты и хорошо просушите (водянистые типа цукини можно ненадолго поставить в духовку).
Чем мельче порежете - тем сильнее смерзаются, но занимают меньше места
Разложите заготовки на противне, поставьте в морозилку и рассыпайте по пакетам/контейнерам уже в замороженном виде.
В контейнеры вставьте пакетик - продукты не примерзнут к пластику, легче использовать только часть (особенно зелень).
После использования не выбрасывайте пакеты, они послужат вам в следующем году.
Что морозить?
Пакеты с одним типом овощей: цукини, сладкий перец, кукуруза, цветная капуста, брокколи, горошек, тыква, бобы.
Наборы для смузи: в 1 пакет - 2 горсти зелени, сезонные ягоды, фрукты, овощи.
Свежие травы с оливковым маслом или водой (готовые кубики можно сложить в контейнеры чтобы сэкономить место).
Дегидрация (сушка)
Отличный способ сохранить урожай тыквы, яблок, вишни, клубники и сливы не превращая их в варенье.
Если у вас нет дегидратора - можно попробовать делать заготовки в духовке на самой низкой температуре 4-6 часов.
Пастила - рецептов в интернете море. Суть в том, чтобы размягчить фрукты в кастрюле, выпарить излишки влаги, растолочь, разложить на пергамент слой 3-5мм и в духовку на 5-7 часов на минимальную t.
Из запеченой антоновки можно приготовить и взбить пюре-пену, запечь,- получится белая воздушная пастила.
Если вы не из тех, кто сметает сладкое с полок, как только оно там появляется - этот вариант хранения для вас!
Сушеные ароматные травы и листья смородины - тоже отличный вариант. Связать пучками и развесить в сухом месте.
Соления
Идеальная консерва не содержит ничего лишнего.
Квашенная капуста - must have. Можно квасить с соцветиями цветной капусты.
Томатная паста.
Любые овощи с небольшим количеством соли, трав, специй.
Читайте все новости по теме "Питание" на Обозревателе.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.