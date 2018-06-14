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Мария Кардакова
Мария Кардакова
Диетолог, нутрициолог, инженер биомедицинских технологийВсе статьи автора

Здоровые заготовки из сезонных продуктов

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Сколько свободного места в вашей морозилке? А на полках у вас есть место сохранить частичку каждого летне-осеннего сезона?

Заморозка

Идеальна для тех, кто не фанат солений.

Вам понадобятся:

  • контейнеры

  • пакеты с замком, можно с вакуумной функцией

Помойте продукты и хорошо просушите (водянистые типа цукини можно ненадолго поставить в духовку).

Чем мельче порежете - тем сильнее смерзаются, но занимают меньше места

Разложите заготовки на противне, поставьте в морозилку и рассыпайте по пакетам/контейнерам уже в замороженном виде.

В контейнеры вставьте пакетик - продукты не примерзнут к пластику, легче использовать только часть (особенно зелень).

После использования не выбрасывайте пакеты, они послужат вам в следующем году.

Что морозить?

  • Пакеты с одним типом овощей: цукини, сладкий перец, кукуруза, цветная капуста, брокколи, горошек, тыква, бобы.

  • Наборы для смузи: в 1 пакет - 2 горсти зелени, сезонные ягоды, фрукты, овощи.

  • Свежие травы с оливковым маслом или водой (готовые кубики можно сложить в контейнеры чтобы сэкономить место).

Дегидрация (сушка)

Отличный способ сохранить урожай тыквы, яблок, вишни, клубники и сливы не превращая их в варенье.

Если у вас нет дегидратора - можно попробовать делать заготовки в духовке на самой низкой температуре 4-6 часов.

Пастила - рецептов в интернете море. Суть в том, чтобы размягчить фрукты в кастрюле, выпарить излишки влаги, растолочь, разложить на пергамент слой 3-5мм и в духовку на 5-7 часов на минимальную t.

Из запеченой антоновки можно приготовить и взбить пюре-пену, запечь,- получится белая воздушная пастила.

Если вы не из тех, кто сметает сладкое с полок, как только оно там появляется - этот вариант хранения для вас!

Сушеные ароматные травы и листья смородины - тоже отличный вариант. Связать пучками и развесить в сухом месте.

Соления

Идеальная консерва не содержит ничего лишнего.

  • Квашенная капуста - must have. Можно квасить с соцветиями цветной капусты.

  • Томатная паста.

  • Любые овощи с небольшим количеством соли, трав, специй.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Мария КардаковаМария Кардакова
Тема
Питание
Объекты
здоровьерецептСоветы врача питаниедиета
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