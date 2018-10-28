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/Здоровый рацион

Здоровое питание: диетолог дала украинцам полезный совет

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Людям, которые заботятся о своем здоровье, необходимо принимать пищу не менее пяти раз в день.

Об этом в эфире ObozTV рассказала диетолог Галина Незговорова. По ее словам, интервал между приемами пищи должен составлять не более трех часов.

"Нужны три основных приема еды и два небольших перекуса, чтобы сохранять свою работоспособность", - отметила эксперт.

Что касается времени приема пищи, отмечает диетолог, оно должно быть абсолютно индивидуальным.

"Но завтрак должен быть от 7 утра до 9, максимум 10. Желательно, чтобы это было в определенные часы. У каждого человека может быть индивидуально, но это должны быть определенные часы. Если начали завтракать с 7 до 8 - так и завтракайте. Начали обедать с 14 до 15 - так и обедайте", - посоветовала Незговорова.

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"Наша система пищеварения намного лучше работает, когда мы задаем определенный ритм, когда есть привычка - есть в определенные часы", - добавила она.

Как сообщал ObozTV, ранее биолог и научный блогер Дарья Прокопик ответила на один из ключевых вопросов здорового питания - нужно ли есть после шести часов вечера.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПитаниеЗдоровье
Персона
Галина Незговорова
Место
Украина
Объект
питание
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