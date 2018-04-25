Завтрак обязателен: появился весомый аргумент

Люди, которые не пропускают завтрак, менее склонны к ожирению, а соответственно, и к риску развития опасных заболеваний.

Об этом свидетельствуют результаты исследований американских ученых, передает The DailyMail. В них принимали участие 350 человек.

Результаты 10-летних исследований показали, что люди, которые регулярно употребляли завтрак, не имели склонности к появлению жировых отложения в области живота и могли без сложностей поддерживать здоровый вес. Тогда как противники утренней трапезы в большинстве страдали от абдоминального ожирения, несущего угрозу всему организму.

Как известно, этот жир вырабатывает токсины, которые повреждают кровеносные сосуды.

Кроме того, связывают завтрак и с риском развития диабета. В частности, утренний прием пищи может помочь регулировать гормональный инсулин, который контролирует уровень сахара в крови и предотвращает образование избыточного жира, что обычно вызывает диабет и сердечные заболевания.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, какой завтрак самый полезный.