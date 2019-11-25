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Защитят от болезней: названы продукты, заменяющие лекарства

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Некоторые продукты способны заменить человеку лекарства. При этом их не обязательно нужно есть, а можно использовать для приготовления компрессов и масок.

В этом убеждает немецкий врач и автор книги "Исцеление пищей" Франциска Рубин. Она составила список из "10 продуктов от 100 болезней", которые советует всегда иметь в холодильнике, сообщает Focus.

Среди таких продуктов назвала овес, капусту, картофель, лук, имбирь, масло, мед, лимон, куркуму и соль.

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Назван продукт, спасающий от рака и болезней сердца

Врач составила список из 10 продуктов от 100 болезней

Врач составила список из 10 продуктов от 100 болезней

newsdaily.org.ua

Например, практически универсальны по своим свойствам овсяные хлопья: их употребление урегулирует уровень холестерина в крови и поможет в борьбе с лишним весом, снизит риск развития рака толстой кишки.

Рубин также рекомендует использовать отвар из овса и при нейродермите – заболевании, сопровождающемся воспалением кожи и сильным зудом. В общем маски из хлопьев помогут успокоить чувствительную кожу и увлажнить сухую.

Маски из хлопьев помогут успокоить чувствительную кожу и увлажнить сухую

Маски из хлопьев помогут успокоить чувствительную кожу и увлажнить сухую

gastronom.ru

Натуральный мед вместе с хреном, утверждает она, станет действенным народным средством при бронхите. А вот имбирь обладает бодрящим эффектом и разжижает кровь, что способствует предотвращению сердечных приступов и инсульта.

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Также Рубин опровергла миф о вреде картофеля – по ее словам, людям с заболеваниями желчевыводящих путей нужно употреблять его в вареном виде примерно раз в неделю. Он станет хорошим средством, утоляющим боль при изжоге.

Мед полезен при бронхите, а и имбирь обладает бодрящим эффектом

Мед полезен при бронхите, а и имбирь обладает бодрящим эффектом

ja-zdorov.ru

В свою очередь капуста облегчает пищеварение и полезна для зрения, а также предотвращает возникновение раковых опухолей.

Что касается масел, врач призывает каждого "найти свое", поскольку они различаются по своим полезным качествам. Например, оливковое масло поможет укрепить сосуды, а льняное – полезно при артрите и способствует предотвращению образования тромбов. Масло тыквы незаменимо при проблемах с простатой.

Капуста облегчает пищеварение и полезна для зрения

Капуста облегчает пищеварение и полезна для зрения

1zoom.ru

Луковый суп принесет пользу при цистите. А обладающая противовоспалительными действиями куркума, подчеркивает врач, и вовсе позволяет снизить риск онкологических заболеваний.

Что же касается соли, то из можно делать растворы для полоскания горла и промывания носа при простудных заболеваниях, а также ванночки – при подагре.

Если болит голова – выпейте кофе с лимоном

Если болит голова – выпейте кофе с лимоном

attuale.ru

Если не дает покоя головная боль, то можно выпить кофе с лимоном. Последний Рубин советует есть ежедневно – ведь он обладает противовоспалительными свойствами и оказывает положительное влияние на кожу.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о топ-5 продуктов, которые следует употреблять в рацион осенью и зимой. В частности, они они защищают сразу и от бактерий, и от вирусов, и от грибков.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Советы врачей
Место
Германия
Теги
продукты болезнь лекарства диета
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