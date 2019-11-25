Защитят от болезней: названы продукты, заменяющие лекарства

Некоторые продукты способны заменить человеку лекарства. При этом их не обязательно нужно есть, а можно использовать для приготовления компрессов и масок.
В этом убеждает немецкий врач и автор книги "Исцеление пищей" Франциска Рубин. Она составила список из "10 продуктов от 100 болезней", которые советует всегда иметь в холодильнике, сообщает Focus.
Среди таких продуктов назвала овес, капусту, картофель, лук, имбирь, масло, мед, лимон, куркуму и соль.
Врач составила список из 10 продуктов от 100 болезней
newsdaily.org.ua
Например, практически универсальны по своим свойствам овсяные хлопья: их употребление урегулирует уровень холестерина в крови и поможет в борьбе с лишним весом, снизит риск развития рака толстой кишки.
Рубин также рекомендует использовать отвар из овса и при нейродермите – заболевании, сопровождающемся воспалением кожи и сильным зудом. В общем маски из хлопьев помогут успокоить чувствительную кожу и увлажнить сухую.
Маски из хлопьев помогут успокоить чувствительную кожу и увлажнить сухую
gastronom.ru
Натуральный мед вместе с хреном, утверждает она, станет действенным народным средством при бронхите. А вот имбирь обладает бодрящим эффектом и разжижает кровь, что способствует предотвращению сердечных приступов и инсульта.
Также Рубин опровергла миф о вреде картофеля – по ее словам, людям с заболеваниями желчевыводящих путей нужно употреблять его в вареном виде примерно раз в неделю. Он станет хорошим средством, утоляющим боль при изжоге.
Мед полезен при бронхите, а и имбирь обладает бодрящим эффектом
ja-zdorov.ru
В свою очередь капуста облегчает пищеварение и полезна для зрения, а также предотвращает возникновение раковых опухолей.
Что касается масел, врач призывает каждого "найти свое", поскольку они различаются по своим полезным качествам. Например, оливковое масло поможет укрепить сосуды, а льняное – полезно при артрите и способствует предотвращению образования тромбов. Масло тыквы незаменимо при проблемах с простатой.
Капуста облегчает пищеварение и полезна для зрения
1zoom.ru
Луковый суп принесет пользу при цистите. А обладающая противовоспалительными действиями куркума, подчеркивает врач, и вовсе позволяет снизить риск онкологических заболеваний.
Что же касается соли, то из можно делать растворы для полоскания горла и промывания носа при простудных заболеваниях, а также ванночки – при подагре.
Если болит голова – выпейте кофе с лимоном
attuale.ru
Если не дает покоя головная боль, то можно выпить кофе с лимоном. Последний Рубин советует есть ежедневно – ведь он обладает противовоспалительными свойствами и оказывает положительное влияние на кожу.
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