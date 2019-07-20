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/ Здоровое питание

Защищает от рака и помогает похудеть: Супрун раскрыла пользу доступного продукта

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Перец чили является богатым источником антиоксидантов, способствует похудению, а также уменьшает риск возникновения рака и болезней сердца.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. Как подчеркнула она, многие думают, будто острый перец вреден для желудка и есть его можно только здоровым людям, но это не так.

Антиоксиданты, которые есть в чили, это молекулы, которые останавливают свободнорадикальные процессы, предотвращают старение и повреждение клеток, препятствуют прогрессированию атеросклероза и фотостарению кожи.

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Кроме этого, в стручке перца много железа, калия, витаминов А, В6 и бета-каротинов, а также дневная норма витамина С.

Красный острый перец также является неплохим природным консервантом, так как убивает три четверти патогенных бактерий в еде.

Исследования ученых из США доказывают, что перец в определенной степени предотвращает преждевременную смертность, сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет, облегчает состояние при астме, насморке и чесотке.

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Капсаицин – вещество, которое делает перец жгучим, – заставляет клетки сосудов выделять закись азота и расширяться, что снижает давление. Закись азота выделяется, к примеру, при приеме нитроглицерина, свекольного сока или виагры. Такая особенность красного перца, как пояснила Супрун, поясняет его способность снижать риск умереть от сердечно-сосудистых болезней.

Более того, под действием капсаицина мозг выделяет эндорфины – нейромедиаторы удовольствия и обезболивания. Именно поэтому после острой пищи поднимается настроение.

Чили способствует похудению, уменьшая аппетит, и нормализует обмен веществ при диабете, потому что капсаицин усиливает окисление жира, повышает чувствительность к инсулину и нормализует его уровень.

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"Капсаицин участвует и в преобразовании белой жировой ткани (запасы) на бурую жировую ткань (которая согревает нас)", – добавила и.о. министра.

Кстати, подобный эффект имеет длительное пребывание на холоде и сон в прохладной комнате. Именно поэтому красный перец рекомендуют включить в ежедневный рацион при метаболическом синдроме.

Красный перец, вопреки распространенному предубеждению, предотвращает повреждение желудка, в частности, в случае приема противовоспалительных нестероидных препаратов, таких как ацетилсалициловая кислота, или при инфекции Helicobacter pylori, вызывающая язву.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые из Испании определили, что умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития онкологических заболеваний.

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Читайте все новости по теме "Борьба с онкологией" на OBOZREVATEL.

Темы
Борьба с онкологией похудение
Персона
Ульяна Супрун
Теги
продукты от рака продукты
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