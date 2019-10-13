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/ Здоровое питание

Заражены! Диетолог предупредила об опасности орехов

1.4т Читать материал на украинском

Среди орехов, в которых самое низкое содержание полезных веществ, самым популярным является арахис.

Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, сообщает Рамблер. По ее словам, у этого продукта есть свои достоинства — в частности, он содержит достаточное количество кремния. Но арахис очень часто бывает заражен анатоксином.

Более того, в тех странах, где преимущественно питаются арахисом — это, как правило, развивающиеся страны, распространен цирроз печени.

"Арахис часто называют "земляным орехом", он растет в земле, в сырости, которая, в свою очередь, способствует развитию грибка и плесени, которые могут поражать, в том числе, клетки печени. Поэтому арахис может провоцировать развитие болезней — начиная от цирроза, заканчивая раком печени. Поэтому можно сказать, что не все орехи одинаково полезны", - сказала доктор.

Орехи

Орехи

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Вызывает рак: назван самый опасный продукт

Также она добавила, что каждый орех по-своему полезен, однако нужно помнить о некоторых нюансах.

"Скажем, в бразильском орехе много селена — достаточно двух орешков, чтобы организм получил его суточную норму. Миндаль положительно воздействует на нервную систему. Но только сладкий, потому что горький миндаль содержит амигдалин — токсин. Горький миндаль желательно обжаривать, потому что в этом случае разрушаются все вредные вещества. Вообще, фундук, миндаль и другие орехи должны присутствовать в нашем рационе все. Каждый из них содержит свой набор витаминов, а употребляя целую "линейку" орехов, не отдавая предпочтение одному виду, мы можем получить и полный спектр питательных веществ" - добавила диетолог.

Как писал OBOZREVATEL, фастфуд, а также готовая еда в упаковках могут быть опасными для здоровья из-за содержания перфтороктансульфоновой кислоты (ПФАС).

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Тема
Здоровье
Тег
питание
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