Заменители сахара оказались опасными для кишечника

Многие считают, что заменители сахара намного полезнее обычного сахара благодаря низкому содержанию калорий.

Однако как показало исследование, опубликованное ScienceDaily, заменители ухудшают состояние пациентов с воспалительными заболеваниями. Ухудшение состояние наступало уже спустя шесть недель употребления искусственного подсластителя.

В частности, исследование проводилось на мышах с болезнью Крона.

Болезнь Крона - воспалительное заболевание кишечника, которое может привести к боли в животе, тяжелой диарее, кровавому стулу, потере веса и слабости.

Как отметили ученые, в результате опроса пациентов с таким же диагнозом выяснилось, что у них также отмечается ухудшение самочувствия после подсластителей.

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Выяснилось, что подсластители делают стенки кишечника более восприимчивым к бактериям и соответственно увеличивают активность веществ, направленных на противодействие этим бактериям (миелопероксидазы).

В результате возникает воспаление и симптомы болезни Крона усугубляются.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, что заменители сахара могут провоцировать рак.