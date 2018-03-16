УкрEngРус
Регистрация

Здоровый рацион

Заменители сахара оказались опасными для кишечника

2.8тЧитать новость на украинском

Многие считают, что заменители сахара намного полезнее обычного сахара благодаря низкому содержанию калорий.

Однако как показало исследование, опубликованное ScienceDaily, заменители ухудшают состояние пациентов с воспалительными заболеваниями. Ухудшение состояние наступало уже спустя шесть недель употребления искусственного подсластителя.

Новости
Чем опасны травяной чай, заменители сахара и "горячая йога"

В частности, исследование проводилось на мышах с болезнью Крона.

Болезнь Крона - воспалительное заболевание кишечника, которое может привести к боли в животе, тяжелой диарее, кровавому стулу, потере веса и слабости.

Как отметили ученые, в результате опроса пациентов с таким же диагнозом выяснилось, что у них также отмечается ухудшение самочувствия после подсластителей.

Новости
Заменители сахара приводят к ожирению

Выяснилось, что подсластители делают стенки кишечника более восприимчивым к бактериям и соответственно увеличивают активность веществ, направленных на противодействие этим бактериям (миелопероксидазы).

В результате возникает воспаление и симптомы болезни Крона усугубляются.

Ранее "МедОбоз" рассказывал, что заменители сахара могут провоцировать рак.

Объекты
здоровьесахар
Поделиться в Facebook

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

зарегистрироваться

Блоги медицины

Новости медицины