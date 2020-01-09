"Забудьте о диетах!" Диетолог посоветовала, как питаться при простуде

Таблеток и популярных натуральных средств, например чая с лимоном или молока с медом, может быть недостаточно при лечении простуды и гриппа.

В этом убеждает диетолог Светлана Фус. На своей странице в Facebook она подчеркнула, что бороться с сезонными болезнями следует не только лекарствами.

В частности, по ее словам, победить простуду и одновременно улучшить иммунитет поможет правильное питание. Чтобы вирусы "держались подальше", эксперт советует добавлять в рацион богатые витаминами продукты.

При простуде важно правильно питаться

Прежде всего, нужно использовать природные источники витаминов С, А, Е, Д3 и бета-каротина.

Как известно, витамином С щедрые цитрусовые (апельсины и грейпфруты), а также киви, листовые овощи, красный перец, брокколи. Кроме них, и продукты наших широт – квашеная капуста, шиповник, замороженные ягоды: все виды смородины, малина, ежевика, клюква.

Витамин А и Д3 содержится в продуктах животного происхождения – рыбьем жире, печени трески и говяжьей, в яичных желтках, сливочном масле.

Со своей стороны бета-каротин или провитамин А "поставляют" морковь, шпинат, тыква. Тогда как орехи (кешью, грецкие, кедровые), облепиха и растительное масло богаты витамином Е.

Нужно использовать природные источники витаминов С, А, Е, Д3 и бета-каротина intermarium.com.ua

Также, отметила диетолог, важно не забывать и о микроэлементах, которые защищают организм и замедляют процессы старения клеток. Среди них она назвала йод, селен, магний, цинк, железо.

"Стоит позаботиться, чтобы в вашем дневном рационе находились блюда из мяса, птицы, рыбы, а также яйца, крупы, морская капуста, йодированная соль. Укреплению защитных сил организма способствуют и блюда из бобовых", – добавила Фус.

Кроме этого, по ее словам, никакое лечение простуды и гриппа не может обойтись без спасительной действия природного антибиотика – чеснока. Помнить нужно и о пользе кисломолочных продуктов, которые поддерживают в рабочем состоянии микрофлору кишечника.

Чеснок – природный антибиотик при простуде sites.google.com

При этом отметила она, если простуда уже постигла, то очень важно следить за тем, что вы пьете во время болезни.

"Достаточное количество жидкости облегчает самочувствие не позволяет инфекции "прописаться" в организме. Обильное питье увлажняет слизистую верхних дыхательных путей, помогает "смыть" вирусы и токсины. При кашле и насморке жидкость должна быть хорошо теплой – чем теплее, тем лучше", – пишет эксперт по правильному питанию.

Она советует добавлять в теплую воду малину, смородину, лимон, имбирь. А также пить морсы из клюквы и брусники (правда, без сахара), которые помогут снизить температуру.

Полезно добавлять в теплую воду малину, пить морсы из клюквы

Между едой лучше часто и понемногу пить травяные чаи с шалфеем, ромашкой, чабрецом или обычную кипяченую теплую воду.

"Важно ограничить количество кофеина в выпитых жидкостях. Лучше отказаться от кофе и чая. Надо есть, даже если не хочется и у вас нет аппетита! " – предостерегает диетолог.

При простуде и гриппе стоит часто и понемногу пить травяные чаи glavcom.ua

В таком случае можно выбирать легкий для переваривания белок, например, творог, яйца в виде омлета. Желательно употреблять блюда, приготовленные на пару или отварные. Особенно важно отказаться от вредной пищи: жареного, жирного, копченых и консервированных продуктов, сладостей, газированных напитков.

В то же время хорошим перекусом могут стать смузи на основе овощей с небольшим количеством ягод и фруктов, каша с тушеными овощами, рыба или паровая котлета из мяса птицы. Питательными будут куриный бульон, ягодный кисель.

Овощные и ягодные полосе станут неплохим перекусом при болезни freedesignfile.com

"Разумеется, вы должны забыть о всевозможных диетах... То есть, начинаем новую здоровую жизнь и так питаемся в дальнейшем. Ведь иммунитет нужно поддерживать всегда и лучше этого достигать естественным путем", – подытожила Фус.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, что следует делать, если заболели гриппом.

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