Щоразу купуючи овочі, не забувайте прихопити чим більш вітамінів у вигляді пучка червоної редиски! Скромний, простенький редис залишається в числі продуктів, поживну цінність яких недооцінюють. Між тим він багатий вітаміном С, фолієвою кислотою, вітамінами групи В, калієм, кальцієм і м'якими харчовими волокнами.

При покупці перевіряйте редиску на дотик: вона повинна бути абсолютно твердою, в іншому випадку ви ризикуєте купити напівпорожні, волокнисті екземпляри. Шкірка повинна бути гладкою і чистою, без чорних крапок.

Соковита, хрустка редиска з легким гірчичним смаком – прекрасне доповнення до будь-якого салату. А щоб підвищити її хрусткі властивості, потримайте її пару годин у воді з кубиками льоду. Заразом позбудетесь надлишку нітратів, якими "грішать" ранні парникові овочі.

На мій погляд, досить смачна редиска з огірками і кропом, приправлена йогуртом.

Сподіваюсь, що цей, легкий і швидкий в приготуванні овоч доповнить і прикрасить ваш щоденний раціон.

Пам’ятаєте, що всім і кожному потрібно не менше п'яти порцій овочів і фруктів в день?

Ще важливо: редька протипоказана при гіперфункції щитоподібної залози, подагрі, гастриті і виразці в стадії загострення.

Будьмо здорові!