Майже у всіх солодкоїжок та людей з зі схильністю до надмірної маси тіла є дефіцит #тіаміну (В1) - першого у списку восьми вітамінів групи В.
Однією з причин цього дефіциту є надмірне споживання простих вуглеводів (цукру, солодощів, білого борошна, білого хліба, очищеного рису) та алкоголю.
При гіповітамінозі В1 в клітинах накопичуються недоокислені продукти, які токсично діють на центральну нервову систему.
Тіамін напряму впливає на роботу нервових клітин, оскільки необхідний для синтезу одного з найважливіших нейромедіаторів -- ацетилхоліну.
Порушення синтезу ацетилхоліну веде до:
- дратівливості, розсіяної уваги, пригніченого настрою, плаксивості, безсоння, розумової та фізичної втоми, задишці навіть при незначних фізичних навантаженнях, неприємних відчуттів в животі, закрепів (запорів).
Солодощі, кава та алкоголь погіршують засвоєння тіаміну.
Тому тістечко з кавою та коньячком - не найкраща тріада для хорошого настрою.
П'ЯТЬ ТОП ДЖЕРЕЛ ТІАМІНУ.
-Королем по вмісту тіаміну є зелений горошок.
За ним слідують:
- Спаржева квасоля.
- Квасоля.
- Свинина (нежирна).
- Горіхи.
Тому хоча б двічі в тиждень включайте до раціону страви із зеленого горошку. Зведіть до мінімуму все солодке і Ваша власна мікрофлора буде не лише краще засвоювати тіамін з їжі, але й синтезуватиме його сама.
ХАРЧУЙТЕСЯ РІЗНОМАНІТНО і вже навіть цим суттєво знизите ризики багатьох проблем із здоров'ям і матимете завжди хороший настрій.
P.S. До речі, потреба в тіаміні є також:
- у тих, хто фізично активний;
- у вагітних та жінок, які годують грудьми;
- під час зими;
- підвищеному рівні цукру та цукровому діабеті 2 типу;
- після різних інфекцій та лікування антибіотиками.
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На фото:
- Суп із зеленого замороженого горошку та кореню селери.
Приготування: овочі зварити, збити в блендері, додати ложку вершків і/або кокосового масла, трохи посолити.
Спаржа відварена, посипана пармезаном із мікрозеленню-мікс (буряк, люцерна, червона капуста, соняшник), стебел селери, авокадо.
Будьте здорові, щасливі, радісні, бо життя дарує таку можливість.
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