Майже у всіх солодкоїжок та людей з зі схильністю до надмірної маси тіла є дефіцит #тіаміну (В1) - першого у списку восьми вітамінів групи В.

Однією з причин цього дефіциту є надмірне споживання простих вуглеводів (цукру, солодощів, білого борошна, білого хліба, очищеного рису) та алкоголю.

При гіповітамінозі В1 в клітинах накопичуються недоокислені продукти, які токсично діють на центральну нервову систему.

Тіамін напряму впливає на роботу нервових клітин, оскільки необхідний для синтезу одного з найважливіших нейромедіаторів -- ацетилхоліну.

Порушення синтезу ацетилхоліну веде до:

- дратівливості, розсіяної уваги, пригніченого настрою, плаксивості, безсоння, розумової та фізичної втоми, задишці навіть при незначних фізичних навантаженнях, неприємних відчуттів в животі, закрепів (запорів).

Солодощі, кава та алкоголь погіршують засвоєння тіаміну.

Тому тістечко з кавою та коньячком - не найкраща тріада для хорошого настрою.

П'ЯТЬ ТОП ДЖЕРЕЛ ТІАМІНУ.

-Королем по вмісту тіаміну є зелений горошок.

За ним слідують:

- Спаржева квасоля.

- Квасоля.

- Свинина (нежирна).

- Горіхи.

Тому хоча б двічі в тиждень включайте до раціону страви із зеленого горошку. Зведіть до мінімуму все солодке і Ваша власна мікрофлора буде не лише краще засвоювати тіамін з їжі, але й синтезуватиме його сама.

ХАРЧУЙТЕСЯ РІЗНОМАНІТНО і вже навіть цим суттєво знизите ризики багатьох проблем із здоров'ям і матимете завжди хороший настрій.

P.S. До речі, потреба в тіаміні є також:

- у тих, хто фізично активний;

- у вагітних та жінок, які годують грудьми;

- під час зими;

- підвищеному рівні цукру та цукровому діабеті 2 типу;

- після різних інфекцій та лікування антибіотиками.

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На фото:

- Суп із зеленого замороженого горошку та кореню селери.

Приготування: овочі зварити, збити в блендері, додати ложку вершків і/або кокосового масла, трохи посолити.

Спаржа відварена, посипана пармезаном із мікрозеленню-мікс (буряк, люцерна, червона капуста, соняшник), стебел селери, авокадо.

Будьте здорові, щасливі, радісні, бо життя дарує таку можливість.

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