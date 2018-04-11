Що робити, щоб не допускати гострого відчуття голоду? Я сподіваюся, всі знають, що необхідно дотримуватися режиму харчування. Але крім цього, треба звертати увагу на склад страв, які їмо. Щоб прийом їжі давав нам відчуття ситості на 3-4 години і приносив користь, слід дотримуватися деяких ефективних правил.
Білок в кожний основний прийом їжі
Білок - це компонент їжі, який порівняно довго перетравлюється. Саме ця його властивість робить нас більш ситими після прийому їжі і дає тривалий час не відчувати голоду. Тому в кожний основний прийом їжі додавайте продукти, які містять його достатню кількість. Це м'ясо, риба, птиця, яйця, бобові, сир. Однак не слід їсти дуже багато білку, оскільки в надлишку він перевантажує нирки і печінку.
До білкової їжі треба додати овочі. Вони створять об'єм страві, забезпечать вітамінами, мінералами, біологічно активними сполуками. Покращать перетравлювання білка. А ще додадуть клітковину, яка в травному каналі вбирає воду, набухає і створює відчуття більшої ситості. І калорій овочі мають мало.
Складні вуглеводи = стабільний рівень цукру в крові
Не забувайте про складні вуглеводи. Їх можна знайти у кашах з цільної крупи, цільнозерновому хлібі, картоплі, макаронах з твердих сортів пшениці. Такі вуглеводи засвоюються повільно, поступово піднімають рівень цукру в крові і підтримують глюкозу на потрібному рівні до наступного прийому їжі. Чому це так важливо? Низький рівень глюкози в крові призводить до нестримного голоду та раптового бажання отримати якусь "цукерочку". Крім того, продукти зі складними вуглеводами містять багато клітковини і доповнюють ту, що є в овочах.
Склянка води
Дуже часто голод плутають зі спрагою. Якщо виникає бажання щось перекусити, коли час для прийому їжі ще не прийшов, треба випити склянку води і почекати 20-30 хвилин. По-перше, воду треба пити і це вже буде корисно. По-друге, майже в половині таких ситуацій виявиться, що почуття голоду пройде. Це тому, що центр голоду та насичення знаходяться в одній частині мозку. Вода дозволить уникнути додаткової непотрібної їжі!
Для того, щоб скинути зайву вагу, утримувати нормальну масу тіла, потрібно збалансовано харчуватись, а не хоробро жити голодним на дієті певний час, щоб потім повернути зайві кілограми з надлишком.
А порада "боротися з голодом" - велика помилка, один з міфів схуднення. Відома тільки одна єдина можливість його приборкати - поїсти! І ця дія - наріжний камінь успішного, без зривів, схуднення. Потрібно снідати, обідати і вечеряти, а не голодувати. Найголовніше - налагодити рівномірний режим харчування. Не менш важлива і друга умова - з'їдати стільки, скільки потрібно організму.
Тоді зайва вага не буде проблемою.
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