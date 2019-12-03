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/ Здоровое питание

Способ приготовления, польза и вред: факты о яйцах

1.4т
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Факты о таком полезном продукте, как яйца.

Что полезного в яйце?

1 яйцо содержит около 70 ккал, 7 грамм белка, 5 грамм жира, железо, холин, различные витамины и минералы. Учитывая международные рекомендации по питанию, яйца являются частью здорового рациона человека.

Когда можно давать детям яйцо?

С началом прикорма, но не ранее 4 месяцев. Это не ассоциировалось с увеличением риска развития аллергии.

Если уже есть аллергия на яйцо...

В среднем у 2% населения в возрасте до 5 лет развивается аллергия на яйца. Однако большинство детей перерастают ее. Если вы уже взрослый человек и не едите яйца, специально заменять их не надо, если вы едите достаточно мяса, рыбы, молочных продуктов.

Сколько можно яиц в день?

Не существует конкретных рекомендаций или рекомендаций относительно того, сколько яиц нужно есть в день или неделю. Мы ориентируемся на данные по ограничению холестерина. Для здоровых людей, по рекомендациям AHA, это 300 мг в сутки. При этом 1 яйцо содержит 170-220 мг холестерина. Плюс холестерин из других продуктов животного происхождения. Получается, что в среднем, рекомендуется 1 яйцо в день и около 4 яиц в неделю.

Если я ем больше яиц?

Если вы здоровы и съели омлет из 2 яиц разово, ничего страшного не случится. Важно, чтобы ваш рацион не состоял из одних яиц и не уходило 15 яиц на человека в неделю. Не забывайте, что яйца содержатся ещё и в готовых продуктах.

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Чем могут быть опасны яйца?

Они могут содержать сальмонеллу, бактерию, которая вызывает пищевое отравление (диарея, лихорадка, спазмы). Симптомы длятся 4-7 дней, однако инфекция может распространиться и дать осложнения, вплоть до летальных. Особенно уязвимы дети, беременные, пожилые, люди с ослабленной иммунной системой (ВИЧ).

Как защититься от сальмонеллы?

Мытье яиц – не поможет! Сверху яйцо покрыто тонкой пленкой, которая защищает пористую структуру скарлупы от проникновения бактерий. Вода и мыло разрушают эту оболочку, что способствует проникновению бактерий через поры внутрь яйца.

А что защитит?

Готовьте яйца до твердого желтка - варите 10 минут. Сальмонелла погибает при нагревании. Не используйте продукты, где есть сырой белок.

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Автор
Альбина Комиссарова Альбина Комиссарова
Тема
Здоровье
Тег
питание
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