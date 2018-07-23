Вызывают зависимость: появился список "наркотических" лакомств

Ученые из Университета Колорадо (США) изучили воздействие на человека 35 разных продуктов и блюд и пришли к выводу, что определенные продукты питания вызывают более сильную зависимость, чем другие.

В результате был составлен список из 10 позиций, вызывающих наиболее сильную зависимость, сообщает "Телеграф".

В этот список вошли пицца, шоколад, чипсы, бисквиты, мороженое, жареная картошка, чизбургеры, недиетическая газировка, пирожные, а также сыр.

Отметим, что находящийся на десятом месте сыр является единственным в этом списке продуктом питания, который не относится к категории высокопереработанных. Одиннадцатую строчку в рейтинге занимает бекон, являющийся переработанным продуктом.

Какие же выводы можно сделать из этого рейтинга? Большая часть опасных продуктов питания содержит много жира, а после их употребления в крови подскакивают показатели сахара, пишет издание.

Также группа ученых составила рейтинг продуктов, вызывающих наименьшую зависимость. В первую десятку вошли огурцы, морковь, бобы без соуса, яблоки, коричневый рис, брокколи, бананы, форель, кукуруза без сливочного масла или соли, а также клубника.

Желающие похудеть и контролировать свой вес люди могут сделать соответствующие для себя выводы из двух этих рейтингов, пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцам дали рекомендации, как похудеть летом, не сидя ни на какой диете.