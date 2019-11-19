Вызывают воспаления: названы топ-3 опасных продукта

Для того, чтобы быть здоровым, нужно свети к минимуму употребление продуктов, которые способны вызывать длительное воспаление.

Об этом пишет Медицинский портал. В частности это, рафинированные углеводы, трансжиры и колбаса.

Рафинированные углеводы. К ним прежде всего относятся сахар и белая мука, соответственно, сладкие и мучные блюда нужно есть очень дозированно и желательно не каждый день. Они имеют высокий гликемический индекс – после их употребления уровень сахара в крови быстро повышается.

Медики советуют отказаться от продуктов, которые вызывают длительное воспаление popmech.ru

Это является одним из факторов воспаления, поскольку стимулирует рост воспалительных кишечных бактерий, вместе с которым в организме повышается концентрация токсинов.

Рафинированные углеводы содержатся в сладких напитках, конфетах, шоколаде, хлебе, макаронных изделиях, выпечке, печенье, пирожных – словом, во всем, что содержат сахар или белую муку.

Трансжиры. В составе продуктов трансжир может маскироваться названием "гидрогенизированное масло". Медики утверждают, что трансжиры приводят к воспалениям, увеличивают риск сосудистых воспалений и вредят сердцу.

Продукты с высоким содержанием трансжиров – это, прежде всего, картофель фри и другие жареные блюда фастфуда, некоторые разновидности попкорна, некоторые виды маргарина, пирожные и выпечка длительного хранения, а также все обработанные продукты, в которых на этикетке указано "гидрогенизированное растительное масло".

Колбаса. Обработанное мясо содержит высокие концентрации конечных продуктов гликации – веществ, вызывающих воспалительный процесс в клетках толстой кишки. Медики уверяют, что употребление колбасы, бекона, ветчины, копченых и вяленых мясных продуктов способствует развитию колоректального рака.

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