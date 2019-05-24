Вызывают депрессию и болезнь Альцгеймера: назван топ самых опасных продуктов

Употребление некоторых категорий продуктов может привести к ухудшению работы мозга и возникновению депрессии.

Также в будущем они могут повлиять на возникновении деменции, сообщила в Instagram фитнес-коуч Елена Кален. В список таких опасных блюд попали обезжиренные.

Человеческий мозг на 70% состоит из жировой ткани. Полное исключение жира из пищи увеличивает риск развития эмоциональной усталости и агрессивности. Также обезжиренные продукты содержат ароматизаторы и вредные добавки.

Чипсы и сухарики из-за высокого содержания транс-жиров плохо влияют на внимание и память, а также понижают работоспособность. Вместо них лучше употреблять хлебцы.

Новости Из методов лечения депрессии у женщин вычеркнули один пункт

Вредная еда

Бургеры и другой фаст-фуд обычно содержат много соли и жира. Регулярное употребление ухудшает когнитивные способности и способствуют развитию болезни Альцгеймера. Заменить их лучше сендивчами из куриной грудки.

Газированные напитки также ухудшают память, а если они еще и сладкие, то риски получить инсульт и ожирение сильно увеличиваются.

Десерты, несмотря на распространенный миф о необходимости сахара для мозга, тоже лучше заключить натуральным черным шоколадом или мармеладом, потому что сахар приводит к излишней возбудимости и тревожности.

"Покупные сладости можно заменить горьким шоколадом, натуральным мармеладом и медом. Эти продукты богаты полезными аминокислотами и витаминами, стимулирующими мозговую активность", – уточнила фитнес-коуч.

Как писал OBOZREVATEL, для того, чтобы быстро привести себя в форму, можно придерживаться 3 диет. Они помогают сбросить вес и сохранить свое здоровье. Одна из них включает белки и овощи. В частности, это — мясо, рыба, яйца, сыры, орехи, зелень бобы, молочные и кисломолочные продукты.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!