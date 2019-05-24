Вызывают депрессию и болезнь Альцгеймера: назван топ самых опасных продуктов

Употребление некоторых категорий продуктов может привести к ухудшению работы мозга и возникновению депрессии.
Также в будущем они могут повлиять на возникновении деменции, сообщила в Instagram фитнес-коуч Елена Кален. В список таких опасных блюд попали обезжиренные.
Человеческий мозг на 70% состоит из жировой ткани. Полное исключение жира из пищи увеличивает риск развития эмоциональной усталости и агрессивности. Также обезжиренные продукты содержат ароматизаторы и вредные добавки.
Чипсы и сухарики из-за высокого содержания транс-жиров плохо влияют на внимание и память, а также понижают работоспособность. Вместо них лучше употреблять хлебцы.
Вредная еда
Бургеры и другой фаст-фуд обычно содержат много соли и жира. Регулярное употребление ухудшает когнитивные способности и способствуют развитию болезни Альцгеймера. Заменить их лучше сендивчами из куриной грудки.
Газированные напитки также ухудшают память, а если они еще и сладкие, то риски получить инсульт и ожирение сильно увеличиваются.
Десерты, несмотря на распространенный миф о необходимости сахара для мозга, тоже лучше заключить натуральным черным шоколадом или мармеладом, потому что сахар приводит к излишней возбудимости и тревожности.
"Покупные сладости можно заменить горьким шоколадом, натуральным мармеладом и медом. Эти продукты богаты полезными аминокислотами и витаминами, стимулирующими мозговую активность", – уточнила фитнес-коуч.
Продолжаем тему влияния питания на мозг. Переходите в мой профиль👉 @elenakalen и вернитесь в предыдущий пост, чтобы прочитать начало темы👍 ⠀ Итак, какие ещё продукты негативно влияют на работу мозга и чем их можно заменить читайте ниже: ⠀ ✖Бургеры, нагетсы и другой фаст-фуд🍔🍟 В этих продуктах содержится большое количество соли и насыщенного жира. Регулярное употребление приводит к ухудшению когнитивных способностей и развитию болезни Альцгеймера. К тому же переизбыток соли оказывает негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. ⠀ ✅Чем заменить. Приготовить сендвич из куриной грудки. Она насыщенна витаминами А, В и С, а также минеральными веществами — магний, цинк, селен, железо. ⠀ ✖Газировка. Ученые пришли к выводу, что у любителей газировки снижается память и уменьшается гиппокамп — часть мозга, которая несет ответственность за обучение🎓 При ежедневном употреблении сладких газированных напитков возрастает риск инсульта и ожирения. ⠀ ✅Чем заменить. Старайтесь пить бутилированную воду💦 Достаточное употребление жидкости — не менее 1,5 литров в день, чтобы улучшить самочувствие, память и внимание. ⠀ ✖Десерты. Считается, что сладкое нужно для работы мозга. Однако это не так🙅 Для нормального функционирования мозгу нужно не сладкое, а глюкоза, которую он в состоянии синтезировать из других продуктов. Переизбыток сахара приводит к повышенной возбудимости и тревожности. ⠀ ✅Чем заменить. Покупные сладости можно заменить на горький шоколад, натуральный мармелад и мед🍯 Эти продукты богаты полезными аминокислотами и витаминами, стимулирующими мозговую активность. ⠀ ❓Сколько воды в день вы выпиваете? Напишите в комментариях👇 Очень рекомендую вам следить за этим показателем😉 ⠀ 🙌Если вы хотите разобраться в здоровом питании и научиться понимать чего хочет ваше тело, снизить вес без отказа от любимых продуктов и не насилуя себя невкусной едой, участвуйте в марафоне похудения! ⠀ Чтобы задать вопрос и принять участие в тренинге, напишите мне “ДА” в личные сообщение (Direct) 📩 Я отвечу на ваш вопрос и запишу вас на марафон😉 ⠀ #еленакален_советы #похудетьклету #питаниеактивныхлюдей #питаниедляздоровья #зож #пп
Как писал OBOZREVATEL, для того, чтобы быстро привести себя в форму, можно придерживаться 3 диет. Они помогают сбросить вес и сохранить свое здоровье. Одна из них включает белки и овощи. В частности, это — мясо, рыба, яйца, сыры, орехи, зелень бобы, молочные и кисломолочные продукты.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!