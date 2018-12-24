Вызывает три вида рака: выяснилась смертельная опасность сахара

Употребление в пищу большого количества сахара может провоцировать развитие раковых клеток.

К такому выводу пришли исследователи из Калифорнийского университета (США) во главе с профессором Дори Аполлонио, передает Cancer Research.

Так, кроме сахарного диабета, повышенного кровяного давления, болезни печени и ожирения, сахар также является опасным канцерогеном, вызывающим онкологические заболевания. Это объясняется также тем, что раковым опухолям необходимо большое количество глюкозы.

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Ученые провели эксперимент и обнаружили, что у 50-58% животных, получавших обогащенную сахаром диету, в результате обнаруживали злокачественные новообразования.

Исследователи считают, что сахар может быть причиной трех видов рака: матки, молочной железы и толстой кишки.

Кроме того, пишет Independent, Кристин Кернс, Дори Аполлонио и Стэнтон Гланцпроанализировали внутренние документы сахарной промышленности. Они обнаружили, что Фонд исследований сахара (SRF) полвека назад финансировал исследования оценки влияния сахарозы на сердечно-сосудистую систему животных, после чего скрыл полученные негативные результаты.

"Сахарная промышленность потратила немалые деньги, чтобы понять влияние сахарозы на здоровье, и была заинтересована только в публикации результатов, которые позволили бы реабилитировать сахарозу", — сказано в статье ученых.

Исследование носило гриф "Проект 259" и занималось изучением влияния потребления сахарозы на грызунов. Эти эксперименты завершили досрочно и не стали обнародовать полученные данные.

По словам американских ученых, сахарная индустрия действует аналогично табачным компаниям — путем прекращения исследований, когда доказательства могут нанести ущерб прибыли.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее учение пришли у противоположным результатам после исследования влияния сахара на мышей. Выяснилось, что одна из форм сахара (манноза — моносахарид, который содержится в некоторых фруктах и овощах) может способствовать уменьшению опухолей и повышать эффективность противораковых препаратов.