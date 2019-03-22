Вызывает рак пищевода: ученые назвали опасность популярных напитков

Частое употребление очень горячего чая или кофе увеличивает риски появления рака пищевода. Люди, которые предпочитают пить нагретые до 60 градусов напитки, заболевали на 90% чаще.

Об этом говорится в исследовании ученых из США, которые наблюдали за 50 000 людей с 2004 по 2017 год, пишет The Mirror.

Выяснилось также, что мужчины более подвержены этому заболеванию, чем женщины. Чаще всего рак пищевода появлялся у мужчин в возрасте от 60 до 70 лет.

Иллюcтрация Pexels

"Употребление очень горячих напитков повышает риск развития онкологии, поэтому всегда следует ждать до остывания", ‒ сообщил доктор Фарад Ислами из Американского сообщества рака.

Как писал OBOZREVATEL, кофеин способствует похудению благодаря его возможностям подавления аппетита и ускорения метаболизма, однако такая польза вещества слишком преувеличена.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!