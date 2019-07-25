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/ Здоровое питание

Всего три правила: диетолог назвала ключевые советы для похудения

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Побороть избыточный вес можно при помощи трех простых правил, доступным каждому человеку.

Первое – отследить причины переедания, поскольку избыток килограммов объясняется именно ими. Об этом в Instagram написала диетолог Елена Кален.

"Не стоит есть перед телевизором или уткнувшись в телефон. Есть риск пропустить момент утоления голода и продолжить жевать автоматически", – подчеркнула она.

Второе правило – питаться сбалансировано и поменьше употреблять фаст-фуд, газировку и сладкое. Вместо них нужно есть фрукты и овощи.

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Третий совет диетолога – не допускать голодания, поскольку тогда организм начинает делать запасы.

Похудение

Похудение

Фото: Relrus.ru

"Ключевое правило на пути к стройности – есть при первых признаках голода и до момента его утоления. Тогда лишние килограммы исчезнут раз и навсегда", – сообщила Елена Кален.

Завершающий пост из серии, где я отвечаю на самые популярные вопросы про похудение. Чтобы прочитать все ответы, переходите в мой профиль👉 @elenakalen и читайте посты рядом с этим. ⠀ Ловите советы человеку с избыточным весом, который хочет похудеть: ⠀ 📌 1. Отследить причины переедания. Вес набирается из-за систематических перееданий. Желательно отследить моменты, когда это происходит и осознанно подойти к приемам пищи. Не стоит есть перед телевизором или уткнувшись в телефон. Есть риск пропустить момент утоления голода и продолжить жевать автоматически. ⠀ 📌 2. Питаться сбалансированно. Чрезмерное употребление фаст-фуда, сладостей и газировок раздражает желудок и приводит к ощущению “все время хочу есть”😋 Введите в рацион больше свежих овощей, фруктов и продуктов, которые не содержат в себе пустые калории. ⠀ 📌 3. Не голодать. Если человек голоден, но отказывается от еды, его организм начинает делать запасы. Вес уходит неохотно и медленно. Ключевое правило на пути к стройности — есть при первых признаках голода и до момента его утоления☝ Тогда лишние килограммы исчезнут раз и навсегда. ⠀ ❓Какой совет наиболее ценный для вас и поможет вам сделать первый шаг к фигуре своей мечты? Напишите цифру в комментариях👇 ⠀ 🙌На марафоне похудения мы не только снижаем вес, но учимся слышать потребности своего тела и начинаем заботиться о каждой частичке своего организма. Мы учимся распознавать потребности своей личности и удовлетворять их наилучшим для нас способом😍 Мы уделяем особое внимание развитию любви к себе и своему телу. Чтобы записаться на марафон, напишите мне “ДА” в Директ😉 ⠀ #еленакален_советы #бездиет #интуитивноепитание #диета #похудетьлегко

Публикация от ЕЛЕНА КАЛЕН ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ДИЕТ (@elenakalen)

Как писал OBOZREVATEL, диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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Место
Украина
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