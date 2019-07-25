Всего три правила: диетолог назвала ключевые советы для похудения

Побороть избыточный вес можно при помощи трех простых правил, доступным каждому человеку.

Первое – отследить причины переедания, поскольку избыток килограммов объясняется именно ими. Об этом в Instagram написала диетолог Елена Кален.

"Не стоит есть перед телевизором или уткнувшись в телефон. Есть риск пропустить момент утоления голода и продолжить жевать автоматически", – подчеркнула она.

Второе правило – питаться сбалансировано и поменьше употреблять фаст-фуд, газировку и сладкое. Вместо них нужно есть фрукты и овощи.

Третий совет диетолога – не допускать голодания, поскольку тогда организм начинает делать запасы.

Похудение Фото: Relrus.ru

"Ключевое правило на пути к стройности – есть при первых признаках голода и до момента его утоления. Тогда лишние килограммы исчезнут раз и навсегда", – сообщила Елена Кален.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог и эксперт по правильному питанию Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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