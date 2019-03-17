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/Здоровое питание

Все вредны: развенчан миф о пользе диет

1.3тЧитать материал на украинском

Универсальной диеты не существует, а способ похудения нужно подбирать индивидуально, основываясь на потребностях организма, которые у всех абсолютно разные.

Об этом сообщила диетолог, основатель "Лаборатории омоложения" Людмила Гончарова, передают "Українські Новини". Все фуд-тренды, которые популяризируются сейчас в Украине и мире, по ее словам, являются "лотереей".

"Если мы хотим сбросить несколько килограмм с помощью диеты "имени кого-то" или взятой просто из интернета — мы вредим себе. Чтобы себя хорошо чувствовать, мы должны питаться по законам собственных метаболических процессов, которые необходимо узнавать", — отметила она.

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"Если человек не питается так, как создан его организм, он истощает себя за счет эластина и коллагена мышечных тканей. А жир, о котором все говорят, остается", — объяснила диетолог.

Как подчеркнула она, питание нужно составлять по запросам собственного организма. "То, что все диеты полезны и помогут телу — миф", — сакцентировала Гончарова.

Кроме того, универсальных продуктов, которые подойдут каждому человеку, также не существует.

"Мы разные внешне, по цвету глаз, кожи, в восприятии. Потому что это все обусловлено нашей ДНК. Какие-то продукты она воспринимает, потому что есть ферменты на них, а какие-то нет", — объяснила диетолог.

Все вредны: развенчан миф о пользе диет

pexels.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Людмила Гончарова назвала самые легкие масла для организма.

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Темы
Диеты и фитнесПитание
Персона
Людмила Гончарова
Теги
диетологздоровье
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