Вредит организму: диетолог раскрыла неожиданную опасность отказа от завтраков

Регулярный отказ от завтрака вызывает повышение глюкозы крови сразу же после обеденного приема пищи.
Кроме инсулиновых нарушений, игнорирование еды утром может мешать похудеть, написала в своем Instagram диетолог Виктория Клаус.
"Одна из самых частых проблем питания – пропуск завтрака. Если регулярно пропускать завтрак, возможны нарушения обмена глюкозы", – пояснила она.
По словам диетолога, вред отказа от завтраков исследовался 17 добровольцами, которые питались по такой схеме: в первый день не ели утром, во второй – ели трижды, в третий – не обедали. Высокая концентрация инсулина наблюдалась лишь в первом случае.
Завтрак
art-lunch.ru
"В моей практике нередки случаи, когда женщины с ожирением не могли "сдвинуть вес ни на грамм", а одной из привычек было "не есть до 12 дня", – заявила диетолог.
Одна из самых частых проблем питания - пропуск завтрака🙈, когда "проспала, собиралась, опять не успела" А дальше - начало рабочего дня и завтрак "превращается" в обед😳 ⠀ Ситуация распространенная, поэтому делюсь интересным исследованием👆: 17 добровольцев (индекс массы тела (в кг / м2): 23,7 ± 4,6) питались по схеме: первый день - пропуск завтрака, второй день - трехразовое питание, третий день - пропуск обеда При пропуске завтрака наблюдалась более высокая концентрация инсулина (после обеденной еды) ⠀ Если регулярно пропускать завтрак - возможны нарушения обмена глюкозы👆 ⠀ Уровень докательности исследования низкий, но заставляет задуматься ⠀ В моей практике👩⚕ нередки случаи, когда женщины с ожирением не могли "сдвинуть вес ни на грамм", а одной из привычек было "не есть до 12 дня" ⠀ Конечно же, это не единственная причина, по которой "сложно похудеть", но очень распространенная И абсолютно каждому "по силам", без помощи диетолога, избавиться от такой привычки самостоятельно!👍 ⠀ А вы часто пропускаете завтрак? Делитесь в комментариях⬇️
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