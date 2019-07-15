Вредит организму: диетолог раскрыла неожиданную опасность отказа от завтраков

Регулярный отказ от завтрака вызывает повышение глюкозы крови сразу же после обеденного приема пищи.

Кроме инсулиновых нарушений, игнорирование еды утром может мешать похудеть, написала в своем Instagram диетолог Виктория Клаус.

"Одна из самых частых проблем питания – пропуск завтрака. Если регулярно пропускать завтрак, возможны нарушения обмена глюкозы", – пояснила она.

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По словам диетолога, вред отказа от завтраков исследовался 17 добровольцами, которые питались по такой схеме: в первый день не ели утром, во второй – ели трижды, в третий – не обедали. Высокая концентрация инсулина наблюдалась лишь в первом случае.

Завтрак art-lunch.ru

"В моей практике нередки случаи, когда женщины с ожирением не могли "сдвинуть вес ни на грамм", а одной из привычек было "не есть до 12 дня", – заявила диетолог.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог назвала пять продуктов, которые вредят здоровью и даже являются ядом для организма. Это, в том числе, кухонная соль.

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