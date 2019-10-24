"Вреда на принесет!" Диетолог раскрыла неожиданный факт о кофе

Из-за кофе в организме человека стает меньше кальция. Но это не значит, что напиток нельзя употреблять, – вполне нормально выпивать 1-2 чашки в день.

Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram, отвечая на вопрос о том, “вымывает” ли кофе кальций из организма.

По ее словам, при употреблении этого напитка в организме действительно смещается баланс щелочей и кислот в пользу кислотной составляющей.

Диетолог раскрыла неожиданный факт о кофе

"Нейтрализуя влияние кофеина, запасы кальция высвобождаются, а затем выводятся из организма. Но если вы выпиваете 1-2 чашки кофе в день, вреда он не принесет", – написала она.

Фус отметила, что всегда необходимо помнить, что даже самая полезная еда в избытке может принести вред организму. Поэтому диетолог посоветовала всегда знать меру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фус рассказала, что при похудении можно пить чистый кофе без каких-либо добавок, так как напиток не способствует набору лишнего веса.

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