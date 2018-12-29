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/Здоровый рацион

Вред сладких напитков: озвучена новая угроза для здоровья

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Высокий уровень употребления сладких напитков способствует увеличению риска развития хронической болезни почек.

К такому выводу пришли американские ученые после проведения исследования, сообщает MedicalXpress.

Так, более 3000 человек заполняли опросник пищевого поведения, в котором указывали, какую еду они употребляют и как часто. За состоянием здоровья добровольцев следили в течение девяти лет.

За это время у 185 участников (6%) развилась хроническая болезнь почек. Оказалось, что у тех, кто чаще употреблял содовую и подслащенные фруктовые напитки, риск заболевания значительно повышался.

Вред сладких напитков: озвучена новая угроза для здоровья

MIGnews

При этом у трети участников, которая потребляла эти продукты больше остальных, вероятность хронической болезни почек увеличивалась на 61%.

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Ученые также обнаружили, что на заболеваемость ХБП влияет употребление воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в состав популярного кофе входят добавки, гидрогенизированные жиры с канцерогенным действием и фосфаты, аналогичные тем, что используются в стиральном порошке.

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