Вред сладких напитков: озвучена новая угроза для здоровья

Высокий уровень употребления сладких напитков способствует увеличению риска развития хронической болезни почек.

К такому выводу пришли американские ученые после проведения исследования, сообщает MedicalXpress.

Так, более 3000 человек заполняли опросник пищевого поведения, в котором указывали, какую еду они употребляют и как часто. За состоянием здоровья добровольцев следили в течение девяти лет.

За это время у 185 участников (6%) развилась хроническая болезнь почек. Оказалось, что у тех, кто чаще употреблял содовую и подслащенные фруктовые напитки, риск заболевания значительно повышался.

MIGnews

При этом у трети участников, которая потребляла эти продукты больше остальных, вероятность хронической болезни почек увеличивалась на 61%.

Ученые также обнаружили, что на заболеваемость ХБП влияет употребление воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, в состав популярного кофе входят добавки, гидрогенизированные жиры с канцерогенным действием и фосфаты, аналогичные тем, что используются в стиральном порошке.